出包！寄錯更換罷瑤領銜人同意書　藍罷團曝本尊衝總部陳情

▲罷免綠委吳思瑤團體「地動刪瑤」賴苡任。（圖／記者林敬旻攝）

記者鄭佩玟／台北報導

罷免綠委吳思瑤團體「地動刪瑤」領銜人張克晉日前表態退出，團隊召集人賴苡任啟動更換備補領銜人作業，要郵寄取得半數第一階段提議人同意書，卻因「誤植」地址鬧烏龍，團隊第一時間致歉補寄。賴苡任今（11日）表示，收件當事人昨天已到總部陳情，質疑爆料民眾不應擅自拆開其信件，本來事情釐清後要去爆料帳號下方留言，該帳號卻消失，自己也是相當疑惑。

「地動刪瑤」需取得半數第一階段提議人同意書，共計2054份，四叉貓先前表達願意幫忙支付「掛號郵寄費」約5萬6千元，但「地動刪瑤」不寄掛號信而是平信，雙方為此多次隔空喊話。四叉貓又爆料，有民眾收到更換領銜人同意書，但家中並無信件中署名的人，質疑賴苡任亂寄信，難怪不敢寄掛號信。根據該篇民眾貼文，民眾收到一封署名給一名胡姓女士的更換領銜人同意書，但他們家根本沒有此人，該民眾也質疑「到底這些資料哪來的？」

賴苡任今日透過臉書表示，昨天這位胡女士與先生來總部陳情，認為即便地址寫錯、寄錯地方，對方也不應把信件拆開，甚至把她的全名公開，很像在公審她，還有在地立委留言時酸言酸語，這是一件很不尊重人的做法。

賴苡任說，根據法律寄錯信，收信人確實沒有義務交還給郵差或寄件人，甚至可以丟掉，但如果已明知收件人非本人，還故意拆開信件，而非過失不小心拆開，可能構成「妨害秘密罪」，團隊也會提供法律服務給胡女士，在事情釐清後本來想到發文洪女士Threads底下留言，卻發現帳號不見，「我沒記錯的話，吳思瑤說周一洪女士會把信拿去他的服務處。」