誰來疼媽媽／孕媽安胎假當天被炒魷魚　怒告無情公司求償結局曝

▲北市1名女員工因懷孕欲請安胎假竟遭炒魷魚，故決定怒告公司。（示意圖／取自免費圖庫Pixabay）

記者黃宥寧／台北報導

女性一懷孕，就成公司眼中的「問題」？北市新手媽媽芬芬（化名）懷孕時請安胎假，竟收到公司以「侵占佣金」為由、透過LINE發出的解僱訊息，讓她錯愕不已。她無奈提告，請求資遣費、精神慰撫金與失業補償等共計36萬餘元。士林地院審理後認為，雇主解僱不當，但損害未如她主張重大，僅判賠7萬3805元，並須補發非自願離職證明。

30多歲的芬芬，自2020年起擔任某機車貸款公司業務，薪資結構含底薪、全勤獎金與退佣獎金。2023年懷孕後身體不穩，她向公司請安胎假休養，怎料當天就收到主管以LINE傳訊，指控她擅自更改佣金帳戶流向，情節重大，依《勞基法》第12條即時終止契約。

芬芬則指出，公司未經協商即片面調整退佣制度，原本應全數撥付她的佣金變成僅3成。她為維持收入才請貸款公司將款項匯入自己帳戶，否認侵占公司財物，遂提告求償資遣費6萬多元、失業補償近19萬元、精神慰撫金10萬元及薪資差額等共36萬餘元。

對此，公司在法庭上辯稱，芬芬身為業務窗口卻擅改匯款帳戶，致公司喪失應收佣金，構成嚴重違規，才依法終止契約。並主張她被通知離職後未返崗，且未爭執解僱內容，應屬雙方合意離職。

法院調查發現，芬芬確有違反慣例，未經協議即通知第三方改變匯款帳戶，屬違反工作規則，但未達「情節重大」程度，公司未先行調查或協商，逕以最嚴厲手段解僱，難符比例原則。另芬芬當日即向勞工局申訴，明確表達不同意解僱事由，不構成合意離職。

法官也指出，公司未替芬芬投保就業保險，違反《就業保險法》，使她失去申請失業給付資格，構成《勞基法》第14條終止契約之正當理由。不過，因她隨即另覓工作，未實際失業，且精神慰撫部分亦未達重大人格權損害標準，均未獲支持。

士林法院勞動法庭審理後，判公司須支付芬芬資遣費與薪資差額共7萬3805元，並開立非自願離職證明，其餘請求駁回。