　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
  • |
  • 攝影棚租借
    • 　
>
社會 社會焦點 保障人權

誰來疼媽媽／孕媽安胎假當天被炒魷魚　怒告無情公司求償結局曝

▲▼懷孕。（圖／取自免費圖庫Pixabay）

▲北市1名女員工因懷孕欲請安胎假竟遭炒魷魚，故決定怒告公司。（示意圖／取自免費圖庫Pixabay）

記者黃宥寧／台北報導

女性一懷孕，就成公司眼中的「問題」？北市新手媽媽芬芬（化名）懷孕時請安胎假，竟收到公司以「侵占佣金」為由、透過LINE發出的解僱訊息，讓她錯愕不已。她無奈提告，請求資遣費、精神慰撫金與失業補償等共計36萬餘元。士林地院審理後認為，雇主解僱不當，但損害未如她主張重大，僅判賠7萬3805元，並須補發非自願離職證明。

30多歲的芬芬，自2020年起擔任某機車貸款公司業務，薪資結構含底薪、全勤獎金與退佣獎金。2023年懷孕後身體不穩，她向公司請安胎假休養，怎料當天就收到主管以LINE傳訊，指控她擅自更改佣金帳戶流向，情節重大，依《勞基法》第12條即時終止契約。

芬芬則指出，公司未經協商即片面調整退佣制度，原本應全數撥付她的佣金變成僅3成。她為維持收入才請貸款公司將款項匯入自己帳戶，否認侵占公司財物，遂提告求償資遣費6萬多元、失業補償近19萬元、精神慰撫金10萬元及薪資差額等共36萬餘元。

對此，公司在法庭上辯稱，芬芬身為業務窗口卻擅改匯款帳戶，致公司喪失應收佣金，構成嚴重違規，才依法終止契約。並主張她被通知離職後未返崗，且未爭執解僱內容，應屬雙方合意離職。

法院調查發現，芬芬確有違反慣例，未經協議即通知第三方改變匯款帳戶，屬違反工作規則，但未達「情節重大」程度，公司未先行調查或協商，逕以最嚴厲手段解僱，難符比例原則。另芬芬當日即向勞工局申訴，明確表達不同意解僱事由，不構成合意離職。

法官也指出，公司未替芬芬投保就業保險，違反《就業保險法》，使她失去申請失業給付資格，構成《勞基法》第14條終止契約之正當理由。不過，因她隨即另覓工作，未實際失業，且精神慰撫部分亦未達重大人格權損害標準，均未獲支持。

士林法院勞動法庭審理後，判公司須支付芬芬資遣費與薪資差額共7萬3805元，並開立非自願離職證明，其餘請求駁回。

每日新聞精選　免費訂閱《ETtoday電子報》

05/09 全台詐欺最新數據

更多新聞
561 2 1581 損失金額(元) 更多新聞

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

ET快訊
太驚險！罷免案二階連署未過關　徐欣瑩「逃罷」發聲了
白沙屯媽路線「早排好」？　朝天宮董座曝內幕
急診醫曝可樂「3大妙用」：這情況是救急首選
大S離世將百日　張惠妹忍淚唱〈身後〉...全場哭了
小優轉戰直播求復出！　平台爆「她早被封殺」2雷點惹怒廠商

分享給朋友：

追蹤我們：

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 社會最新 全站最新

誰來疼媽媽／孕媽安胎假當天被炒魷魚　怒告無情公司求償結局曝

悲傷母親節／次子軍中自戕...長子占千萬屋　老母心痛告骨肉

女騎士3分鐘內3度「不打方向燈」挨罰3600元！　怒提告結果賠更多

快訊／高雄深夜火警2死　父子雙亡

快訊／高雄深夜火警！2人無生命跡象

儀隊女高中生遭殺害！學霸身分曝光　師長錯愕：難得的好學生

快訊／高雄工地主任酒駕「害1死4傷」　法院裁定羈押禁見

通緝犯拒絕攔查襲警！勇警全副武裝「拔腿狂追」開槍逮捕他

殯葬業人妻偷吃同行！「火化場公廁當砲房」　鹹濕對話被尪抓包

國家基礎建設遭竊！台電被偷走3條高壓電纜　警拘4人全收押

【神意顯現？】信徒搶轎竟猛推轎班　3分鐘後轎桿斷兩截！

好巧！粉紅超跑雨中遇撞衫神轎 #白沙屯媽祖

【大型海放現場】白沙屯媽祖罕見未駐駕通霄慈后宮 信眾集體被放鴿子XD

【好險！】白沙屯媽祖三進三出中，轎棍突然歪了

【沒牽繩悲劇】澎湖花火船傳狗落海！船隻10分鐘撈起仍救不回 #澎湖

【趁機許願】神祕藍球劃過夜空！2秒瞬間變白天 #台東 #屏東 #神祕藍球

【當場幫定位香爐】粉紅超跑衝進通南媽祖文化館　轎棍停神像後猛奔神龕

【恭喜】連續被媽祖海放3次　頭旗這次跟上了

【緊急轉向】信徒手持鮮花高喊母親節快樂！媽祖的反應超暖

控訴澎恰恰仍欠債7千多萬　金主:希望國家伸援手

誰來疼媽媽／孕媽安胎假當天被炒魷魚　怒告無情公司求償結局曝

悲傷母親節／次子軍中自戕...長子占千萬屋　老母心痛告骨肉

女騎士3分鐘內3度「不打方向燈」挨罰3600元！　怒提告結果賠更多

快訊／高雄深夜火警2死　父子雙亡

快訊／高雄深夜火警！2人無生命跡象

儀隊女高中生遭殺害！學霸身分曝光　師長錯愕：難得的好學生

快訊／高雄工地主任酒駕「害1死4傷」　法院裁定羈押禁見

通緝犯拒絕攔查襲警！勇警全副武裝「拔腿狂追」開槍逮捕他

殯葬業人妻偷吃同行！「火化場公廁當砲房」　鹹濕對話被尪抓包

國家基礎建設遭竊！台電被偷走3條高壓電纜　警拘4人全收押

不是叫老公！同事「用1詞」稱呼另一半　網爆共鳴：常聽女生這樣說

慶祝母親節　桃園八德區114年表揚53位模範母親

太驚險！罷免案二階連署未過關　徐欣瑩「逃罷」發聲了

白沙屯媽祖進香路線「早就排好」？朝天宮董座曝內幕：有祂用意

綜所稅204萬件線上申報成功　KPMG教手機報稅5招自保

宣布停火不到半天！　印度、巴基斯坦互控違反協議

「投手大谷」牛棚順利提前復出？羅伯斯曝內心戲：我正在克制...

任天堂加強打擊Switch改機...違反新限制主機恐永久無法使用

半蹲尿練腿力、站著尿省水？錯誤姿勢恐釀頻尿下背痛　3動作改善

漾帽人生-歐洲手工帽飾特展　桃園新住民母女同台登場感恩多

好巧！粉紅超跑雨中遇撞衫神轎 #白沙屯媽祖

社會熱門新聞

儀隊女高中生遭殺害！學霸身分曝光

殯葬業人妻偷吃同行！火化場廁當砲房

高雄深夜火警！2人無生命跡象

鉛球冠軍誘殺前女友正面曝　儀隊副社長慘亡

快訊／高雄深夜火警2死　父子雙亡

控AJ哥「關直播打人」　弱勢男挨揍委屈曝緣由

藏雙刀誘殺18歲前女友　她為帶回寵物鼠送命

即／台中18歲女遭前男友水果刀猛刺　搶救無效亡

色人妻出軌男同事！傳訊誘惑：小孩才戴套

少女約砲見本尊後悔「不想要」　仍遭強奪初夜硬上2次

酒駕男害1死4傷　法院裁定羈押禁見

女騎士3分鐘內3度「不打方向燈」挨罰3600元！　怒提告結果賠更多

男遺產申報冒「40年沒碰過面弟弟」　急做DNA鑑定

買水100灌帳1600涉貪　法院「3關鍵」判免刑

更多熱門

讀者迴響

熱門新聞

白沙屯媽遇「大罷免大成宮」鑽轎底　突急停倒車繞過

儀隊女高中生遭殺害！學霸身分曝光

小龍女李芷霖爆偷吃人夫！　經紀公司急上火線發聲

S媽母親節Po三女兒合影

殯葬業人妻偷吃同行！火化場廁當砲房

中美談判　雙方快速離場引關注

高雄深夜火警！2人無生命跡象

拱天宮抽出籤詩　謝金河驚：傳神曝政治現象

罷免徐欣瑩2階差2006份連署書！　最終19521人連署未過關

快訊／8級強風來了　今全台變天「10縣市豪大雨」

霖霖訴苦「每任最愛都不是我」片段被挖

鉛球冠軍誘殺前女友正面曝　儀隊副社長慘亡

小龍女李芷霖遭控偷吃人夫「私密照外流」！

今風雨最大　全台「下最多」地區曝

2縣市凌晨升豪雨特報！5縣市雨彈炸

更多

最夯影音

更多

【神意顯現？】信徒搶轎竟猛推轎班　3分鐘後轎桿斷兩截！

好巧！粉紅超跑雨中遇撞衫神轎 #白沙屯媽祖

【大型海放現場】白沙屯媽祖罕見未駐駕通霄慈后宮 信眾集體被放鴿子XD

【好險！】白沙屯媽祖三進三出中，轎棍突然歪了

【沒牽繩悲劇】澎湖花火船傳狗落海！船隻10分鐘撈起仍救不回 #澎湖

熱門快報

新聞雲APP語音新聞

新聞雲APP語音新聞

一鍵開聽！解放雙手雙眼，隨時隨地掌握新聞，輕鬆接收最新消息！

實測網路流傳懶人料理

實測網路流傳懶人料理

「文里補習班」開課啦！今天來做五樣網路流傳的懶人料理，一起解析這些料理的滋味！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

全台好房隨手可得，即賞屋提供即時看房資訊與專業分析，省時省力，輕鬆找到完美家！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

專業明星師資、精湛教學！

專業明星師資、精湛教學！

想提升技能卻沒時間？專業師資精心設計每門課程，讓你隨時隨地都可以學習！

快來追蹤ETtoday！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 攝影棚租借 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱

免費訂閱《ETtoday電子報》
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有
非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面