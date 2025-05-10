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嘉義市警局母親節感恩活動　局長親贈女性同仁康乃馨禮品

▲▼ 嘉市警局舉辦母親節慶祝活動　向所有母親表達感謝之情 。（圖／嘉義市警局提供）

▲▼ 嘉市警局舉辦母親節慶祝活動，局長沈炳信向所有母親表達感謝之情 。（圖／嘉義市警局提供）

記者翁伊森／嘉義報導　

嘉義市政府警察局為慶祝母親節，由局長沈炳信偕同副局長余鴻恩、李茂炎，日前贈送康乃馨及禮品給所有女性同仁，感謝她們長期以來對警察工作與國家社會的奉獻。

▲▼ 嘉市警局舉辦母親節慶祝活動　向所有母親表達感謝之情 。（圖／嘉義市警局提供）

嘉義市警局本次規劃母親節慶祝活動十分豐富，首先由警察局附設職場互助教保服務中心所有小朋友獻唱母親節溫馨歌曲作為盛大開場，以及贈送康乃馨與「奧利塔」食用油禮盒給每一位女性同仁，並與嘉義市政府衛生局及慶昇醫院合作，安排醫療篩檢車駐點警察局，提供同仁醫療篩檢服務，另邀請嘉義市在地烤甜甜圈名店「倆倆」現場烘烤甜甜圈供同仁取用，更邀請專業彩妝師團隊駐點，免費提供同仁臉部清潔、彩妝及美甲服務，希望讓女性同仁更加健康與漂亮。

▲▼ 嘉市警局舉辦母親節慶祝活動　向所有母親表達感謝之情 。（圖／嘉義市警局提供）

嘉義市警局表示，警察工作高壓且繁重，女性同仁身兼警察與母親的雙重身分更是格外辛苦，為了感謝各位警察母親，以及背後默默支持警察同仁的媽媽、太太長期以來對家庭的支持及付出，特別在母親節前夕辦理慶祝活動，鼓勵同仁都能對敬愛的媽媽以及太太表示關心及愛護。

局長沈炳信致詞時說：「有一種愛，無私而偉大，那就是母愛」，在這個專屬母親的節日，沈局長除了向全天下的母親們致上最深的謝意，並為身兼警職與母職的同仁打氣及獻上祝福，更鼓勵所有同仁不僅可以在這個特別的節日裡，給自己的媽媽、太太一個愛的擁抱，也期許同仁每天都能將感恩化作言語，以實際的行動表達對母親及太太的愛。

 
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