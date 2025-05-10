LV包女撂人討債視訊監看！狂炫「我叫的人」...結果一人遭反殺亡

▲台中霧峰去年發生一起命案，洪男（圖中）持刀殺了闖入家中討債的高男。（圖／ETtoday資料照）



記者許權毅／台中報導

台中一名洪男與大19歲前女友李女分手，李找人討債集團上門討金項鍊，結果洪男持水果刀反殺闖入自家的高男。洪男先前被裁定15萬交保，檢方抗告成功，地院仍認為有正當防衛可能性，近日裁20萬交保。李女也遭揭露，事發當下視訊觀看洪男遭打過程，還傳訊女兒「我叫的人」表達開心情緒。

去年9月，一名51歲李女跟32歲洪男分手，李女疑似想要回10萬多元以及一批金飾，要鄭男與高男前往討要，結果2人進入洪男家中，高男被洪男反殺。關鍵人之一的李女當時被警方從苗栗帶回，穿著講究，戴著墨鏡、肩背LV包，最終脫身。

▲教唆討債的李女，事發當下還是視訊監看。（圖／記者許權毅攝）



鄭男坦承，事發當天翻牆進入後，敲了洪男房門，高男躲在一旁，等洪男開出門縫後，再由高男撞進去，馬上打給委託人李女（洪男前女友）確認，向洪男稱是要來討債，高男隨即毆打洪男。鄭男所述內容，與現場監視器畫面相符。

教唆討債的李女還向女兒傳訊息稱：「洪男被討債集團打了，你老媽我叫的，他正在被打中，一直叫我原諒他，我說我不要，那兩個大哥一直打他，而且拿棒球棍。」李女坦承，是想跟女兒炫耀終於有人教訓他，我很開心。

地院認為，高男、鄭男強行闖入洪男租屋處，洪男因不堪遭暴力對待，一再向視訊觀看的李女求饒，雙方衝突時間達7分鐘，對於案發過程洪男與鄭男說法不一，是本案國民法官法庭審判核心，非羈押庭需置啄。

但依照現有證據，可認定鄭男、高男是非法侵入洪男私人領域，洪男面對帶有惡意的入侵者，確實有成立正當防衛、防衛過當的可能性。

依高男解剖報告，以胸部、雙手、右腳銳器傷為主，傷勢雖未傷到大動脈，但有傷及小動脈微血管，導致失血過多而亡。地院認為，依此傷勢難以推斷洪男是否有殺人犯意，檢方提出洪男友扭轉刀刃行為，是重要參考因素，但仍難評斷具有不確定殺人故意。

▲高男、鄭男闖入洪男租屋處，地院認為確實有正當防衛可能。（圖／記者許權毅攝）



另高男與鄭男要離開現場時，有從租屋處內拿走金項鍊，洪男並未追擊，反而將自己反鎖在廁所報警，洪男主觀犯意有待斟酌。

洪男先前遭羈押後，以15萬元交保，中檢不服抗告成功，台中高分院發回地院。台中地院審酌，洪男雖涉嫌重大，但洪是在自己租屋處遭他人闖入施暴，難以認定有反覆犯同一罪，無基於社會安全需羈押必要。

地院考量，洪男無前科、從事板模工，並且經濟不富裕等情，認為施以科技設備監控，並以20萬保證金，足以形成心理拘束力，讓洪男到庭接受審判。命洪男以20萬交保、限制出海出境8月並接受電子腳環、居家讀取器監控8月。