威力彩衝4.9億！「3星座」偏財運超旺　下注幸運色一次看

▲威力彩今晚頭獎上看4.9億元。（示意圖／CTWANT）

圖文／CTWANT

隨著威力彩連續20期頭獎槓龜，今（8）日獎金上看4.9億元。對此，命理專家「清水孟國際塔羅小孟老師」在臉書發文指出，金牛座、巨蟹座、射手座今天偏財運非常好，不妨小試手氣以外，也能在下注前備妥幸運色，幫助自己一夜暴富。

一、金牛座

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小孟老師提到，金牛座前陣子可能出現工作較為不順的問題，但隨著明天到來就能再次堅強、振作起來，有望迎來較為強盛的偏財運，就連感情也會進入熱情的模式，讓人稱羨。

貴人：處女座

小人：射手座

幸運色：蘋果綠色

二、巨蟹座

小孟老師指出，巨蟹座要是最近感覺工作變得有些乏味，隨著明天到來將有機會迎來全新的感覺，但在感情上則要珍惜眼前出現的豔遇，或許真命天子（女）就在其中，而在財運部分也有機會獲得財神爺眷顧「送錢來」。

貴人：雙子座

小人：水瓶座

幸運色：灰土色

三、射手座

小孟老師表示，射手座在明天有機會靠著自身的獨特魅力，在情場中大有進展，但工作上則需要特別加強內部溝通，而在財運部分，則可發揮創意，或許能於無意間創造出可觀財富。

貴人：處女座

小人：天秤座

幸運色：暗鮭紅色

◎民俗說法，僅供參考。

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