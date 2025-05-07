中年男變換多張卡片領錢　民眾報警逮煙彈車手！爽領5萬獎金

▲警方火速趕往，在提款機前逮捕車手莊姓男子。（圖／中壢警分局提供）

記者楊熾興／桃園報導

一名46歲莊姓男子在提款機前不斷變換提款卡提領現金，啟人疑竇，一旁機警民眾查覺十分可疑，立即通報警方，員警趕到後發現莊男仍在操作，立刻上前盤查，並在莊嫌身上查扣依託咪酯煙彈、金融卡數張、手機、及贓款約新臺幣10萬元，這位機警報案的民眾符合「百斬計畫」條件將提報至警政署，可獲5萬元檢舉獎金。

▲起出依託咪酯煙彈、金融卡數張、手機、及贓款約10萬元。（圖／中壢警分局提供）

中壢分局興國派出所於5日15時許接獲一名機警的男子報案，說在中壢區中央西路的第一銀行內，有可疑男子疑似是詐欺集團的提款車手，持手機講話且不斷變換提款卡領錢。

這位機警的民眾報案說，發現提款的人一直講著聽不懂的術語，而且因為等待時間有點長，看起來好像有好幾張提款卡在變換領錢，感覺可疑就馬上報警，興國派出所立刻指派線上警力前往，當場發現46歲的莊姓男子與報案的檢舉人所述特徵相符，立刻上前盤查，並在莊嫌身上查扣依託咪酯煙彈、金融卡數張、手機、及贓款約10萬元，全案訊後依詐欺、毒品罪嫌移送法辦。

中壢分局長林鼎泰表示，百斬計畫的核心是結合民眾力量，徹底摧毀詐欺犯罪集團的運作鏈條，每成功檢舉並協助逮捕1名車手，即可獲得5萬元獎勵金。林鼎泰並強調，中壢分局將持續深化與社會各界合作，強化跨區聯防機制，加強對詐欺犯罪的打擊力度，斬斷詐欺金流，保護民眾的財產安全。