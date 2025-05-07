報稅季「三大詐騙話術」曝光！內政部：不注意個資跟錢都飛了

▲適逢5月報稅季，不少民眾都怕漏報稅遭罰，這個心態卻遭詐騙集團盯上。（圖／CTWANT）

圖文／CTWANT

五月報稅季，不少人也忙著繳稅，內政部提醒當心詐騙，詐騙集團有三大話術，不注意個資跟錢都飛了，如果出現疑問趕快打165反詐騙專線。

內政部在臉書發文，「報稅季來了！小心三大詐騙套路，五月報稅季，不只民眾忙著繳稅，詐騙集團也開始出招！假退稅通知、釣魚網站、ATM操作詐騙輪番上場，小心一個不注意，個資跟錢都飛了！」

[廣告]請繼續往下閱讀...

內政部表示，詐團會說「您好，您有一筆退稅未領！」、「請掃描QR Code填寫資料」、「系統異常，請至ATM確認」，聽過這些話術，別急著點。

內政部教3招保平安：

1.官方網址只用「.gov.tw」，假網站常用相似字混淆！

2.政府機關不會要求操作ATM或填寫銀行帳號密碼！

3.有疑問，馬上打165反詐騙專線求證！

內政部強調，「詐騙集團會假冒『國稅局』發送退稅通知或補件提醒，實際上是引誘你點入釣魚網站或進行ATM操作。報稅很重要，資料安全更重要！」

延伸閱讀

▸ 他跟老婆東京自助3天！同事帶老媽同行硬跟 人夫崩潰：確實毀了

▸ 異想天開！2男網路貸款「偽造死亡證明」騙免還 得手41萬下場慘了

▸ 原始連結