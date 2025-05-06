新北緝毒英雄酒後秒變流氓！至少4警被他暴打　所長隱匿這下慘了

▲新莊分局員警陳昱豪酒後毆打4同仁。（圖／記者陸運陞攝）

記者陳以昇／新北報導

新北市新莊警分局警員陳昱豪日前被爆出今年3月間在昌平派出所服務間，因不滿黃姓同仁，陳酒後返所對黃大聲咆哮，再揮拳毆打，隨後被調往頭前派出所；事件被隱匿爆發後，才知陳員酒後失控惡行已不只一次，在五工所服務時就喝醉踹壞所長辦公室門，2020年調到昌平所後陸續又酒後毆打蘇姓、康姓、葉姓及黃姓同仁，惡霸行徑卻遭呂姓所長隱匿，分局得知一連串霸凌行為後，將對陳員記過、調地嚴懲，呂姓所長督導不周也一併懲處。

據悉，41歲陳昱豪警專23期畢業，2014年調任新莊分局五工派出所，期間陳員毒品績效良好，又與轄區警友站關係匪淺，沒想到一次酒後失控、踹壞時任所長辦公室大門發洩情緒，後來再因酒後鬧事2020年間被調往昌平派出所。

在昌平派出所期間，陳昱豪仍不改酒後情緒控管問題；在一次與所內同仁KTV歡唱時，因先前在酒吧喝酒要前往KTV路途間，與計程車司機起口角，衝突結束後進入包廂，竟遷怒康姓同仁，當場賞了他一巴掌；誇張行徑不只如此，隔天酒醒，還說是康姓同仁太爛才會打他，隨後又再毆打康員，身心靈受創的康員請調萬華分局西園派出所。

陳昱豪橫霸事件繼續上演，後續又打了蘇姓及葉姓同仁，最後2025年3月底，因不滿黃姓同仁經常拿他放冰箱食材在派出所內烹煮，進而產生嫌隙。這份積怨最終爆發，陳員勤餘與友人熱炒店飲酒餐敘後返回駐地，竟酒後情緒失控，與黃員發生激烈口角，並揮拳攻擊對方，所幸當下立即被幹部制止，隨後被調往頭前派出所至今。陳員種種霸凌行為，主管呂姓所長卻選擇隱匿。

新莊警分局表示，有關陳姓員警疑有酒後對於同事揮拳、脫序等不當行為，經查本分局督察組先前並無接獲相關陳情案、絕對沒有包庇不查處之情形。目前已主動深入查處，初步查證陳員確有酒後對同仁動手等言行失檢之行為，因未成傷，同仁均不願提告。

為了端正警風紀，本分局將依規定予以記過懲處、核列為風紀狀況評估對象、酗酒習性員警及調整服務地區；另亦將一併追究單位主管呂姓所長， 未能先期反映之考核監督不周責任，並建議調整為非主管職務。