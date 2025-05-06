不爽快遲到！台南白衣女公車上掏美工刀　嗆高中生：再笑啊

▲學生搭台南5號公車與1名女子爆口角，對方竟亮出美工刀叫囂恐嚇，市警二分局警方已鎖定對象偵辦中。（民眾提供，下同）

記者林東良／台南報導

台南市一名學生5日上午搭乘5號公車上學時，在車上與一名白衣女子疑因乘車爭執爆發口角，該女子不滿快遲到，竟從包包中掏出美工刀並推出刀片，恐嚇要攻擊一名女高中生，還不斷叫囂「再笑啊、再笑啊」，場面驚險，學生下車後立即報警，市警二分局警方已鎖定特定對象，將依恐嚇罪嫌偵辦。

該名學生表示，當時搭乘上午7時30分的5號公車，車上擁擠，有名女子抱怨因學生搭車導致自己遲到，該名學生忍不了與其對嗆，未料對方氣急敗壞，竟在公車行進間，從包包中拿出一把美工刀，把把刀片推出，朝學生與鄰近乘客方向揮舞，所幸無人受傷。

後來公車行至「西門、民權路口」時，涉案女子隨後氣憤下車，學生下車後隨即向市警二分局報案。

台南市警二分局民權派出所副所長陳科志表示，在接獲報案警方第一時間受理並積極調閱公車車內監視器畫面，已掌握涉案白衣女子身分，將依《刑法》第305條恐嚇罪嫌偵辦，警方並呼籲民眾搭乘大眾運輸時應理性溝通，切勿因一時情緒失控造成恐慌與傷害。

台南市交通局公運處處長吳俁之指出，乘客如果在公車上發生危急的狀況，請立刻通報駕駛長，我們都有訓練駕駛長有一定的緊急處理程序，停車開門疏散並且協助報警，那後續這個案件我們也會協助警方來進行調查。