川普將公布半導體關稅細節　卓榮泰：提出意見書有效磋商

▲行政院長卓榮泰立法院備詢。（圖／記者屠惠剛攝）



記者陳家祥／台北報導

美國總統川普上任後先宣布對等關稅，接著預計在本週公布半導體關稅的細節，考量半導體產業對台灣的重要性，也引發各界關注。對此，行政院長卓榮泰今（6日）表示，5月初只是美方要求所有國家或相關國家提出「公眾意見書」的時間，並不是實質進入到討論談判的下個階段；他強調，會依照保護半導體產業232條款若干的條件，提出我方的意見書，期待在下個階段的接觸中，能進行有效的磋商。

針對美國將在本周公布半導體關稅細節，政院是否有預估範圍？卓榮泰今說明，5月初的時間只是美方要求所有國家或相關國家提出「公眾意見書」的時間，並不是實質進入到討論談判的下個階段。

卓榮泰強調，我方會依照保護半導體產業232條款若干的雙邊磋商必要條件下，提出我方的意見書，期待在下個階段的接觸中，能進行有效的磋商。

至於上週與美方完成首輪實體關稅談判，談判的內容與狀況？卓榮泰說，上週的實質面談中，進行的過程相當融洽，也為後來奠定好的基礎，「再次跟國人說明，這次的討論跟談判，內容從未涉及相關所謂的匯率問題，也沒有任何直接談判匯率問題」。

至於談判其他內容，卓榮泰表示，還是基於談判慣例跟雙方默契，會持續從我方備好的所有談判方案中，依照總統所指示的國家最高利益、維護產業權益以及能在韌性中得到更多強化，必須從這幾個方向著手。