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宜蘭男超噁心！火車站襲胸馬尾短裙妹　還闖娃娃機店尿尿

記者游芳男／宜蘭報導

宜蘭火車站4日發生2名候車女乘客遭襲胸性騷擾案件，44歲林姓男子涉嫌在宜蘭火車站周邊對女子伸出鹹豬手，先後襲胸2名女性乘客，受害者憤而報案，鐵警逮人並依違反性騷擾防治法將林男函送偵辦。另，林男，還在宜蘭市東門夜市一家夾娃娃機店內便溺，並竊取機車置物箱內的財物。便溺行為已由宜蘭警分局報請縣府環保局裁罰，而竊盜案則移送宜蘭地檢署進一步偵辦。

▲▼林姓男子（左）涉嫌伸左手，對宜蘭火車站外走道候車女乘客襲胸。（圖／民眾提供，下同）

▲▼林姓男子（左）涉嫌伸左手，對宜蘭火車站外走道候車女乘客襲胸。（圖／民眾提供，下同）

襲胸性騷擾事件發生於4日下午4點多，林男利用下班人潮眾多的時段，在宜蘭火車站走廊及行李房外 ,對毫無防備的女性乘客下手，觸摸胸部後迅速逃逸。受害者立即向鐵警宜蘭派出所報案，警方根據描述展開追查，最終在火車站外攔截到特徵相符的林男。林男在警詢時坦承犯行，他聲稱自己當時是到火車站上廁所，偵訊後被依違反性騷擾防治法函送宜蘭地檢署偵辦。

▲▼林姓男子（左）涉嫌伸左手，對宜蘭火車站外走道候車女乘客襲胸。（圖／民眾提供，下同）

此外，警方調查發現，林男除了在火車站性騷擾女性，還在宜蘭東門夜市一家夾娃娃機店內便溺，並竊取機車置物箱內的財物。便溺行為已由宜蘭警分局報請縣府環保局裁罰，而竊盜案則移送宜蘭地檢署進一步偵辦。

鐵路警察局表示，為避免類似事件再次發生，將在宜蘭火車站加強巡邏，並呼籲民眾若遭遇性騷擾，應儘速報案，以協助警方迅速揪出嫌犯，追究相關刑責。

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