台灣虎航7月開航高雄-仙台航線　明起限時單程促銷2099元

▲台灣虎航將於7月再開航高雄-仙台航線。（圖／台灣虎航提供）

記者周湘芸／台北報導

台灣虎航今宣布，將於7月再開航高雄-仙台航線，此航線不僅是高雄出發飛日本的第8條航線外，也是高雄出發首條直飛日本東北地區的航線，為慶祝新航線銷售，5月6日上午10時起至7日晚間11時59分推出單程未稅2,099元起的開賣促銷價，搭乘日期為7月16日至10月25日。

台灣虎航指出，高雄-仙台航線開航初期，每周營運3班，去程航班編號IT-772，每周一、三、六的下午1時25分自高雄國際機場起飛；回程航班編號IT-773，每周一、三、六的晚間7時自仙台機場起飛，加上現有飛航的桃園-仙台航線，共提供往返台灣及仙台每周6班的航班選擇，也能鼓勵日籍旅客來台旅遊不需走回頭路。

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台灣虎航表示，目前台灣虎航共飛航日本、韓國、澳門、泰國及越南等地區，更是飛航日本、韓國最多航點的國籍航空，高雄出發的航點包括札幌（新千歲）、東京成田、名古屋、大阪、岡山、福岡、沖繩、金浦、澳門及峴港，待仙台開航後，共有11條航線，提供南台灣旅遊市場更多的選擇。

此外，星宇航空4月中旬開航台北-神戶、台中-神戶兩航線。星宇航空表示，星宇航空神戶航線以A321neo客機飛航，提供台北-神戶每周3班、台中-神戶每周7班往返服務。星宇也攜手可樂旅遊、東南旅遊、喜鴻假期、雄獅旅遊等旅行社推出神戶進出團體行程，最低價3萬6800起。

長榮航空則宣布今年10月3日起將開闢桃園-美國達拉斯直飛航線，每周三、五、日直飛，為清晨抵達桃園機場，旅客將可搭配長榮航空東北亞、東南亞航網，轉機至亞洲各大城市，有利於吸引商務客及觀光客來台轉機的客源，有效發揮台灣轉運樞紐的價值及特色。