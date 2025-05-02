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菲20歲大學生拳擊賽「鼻部遭重擊」亡　裁判喊停救不回

▲▼ 拳擊,比賽。（示意圖／VCG）

▲菲律賓一名大學生參加拳擊比賽期間，鼻子遭到重擊，送醫不治。（示意圖／VCG，圖中人物並非新聞當事人）

記者詹雅婷／綜合報導

菲律賓20歲大學生拳擊手卡斯蒂略（Marc Mateo Castillo）4月26日參加校際比賽，在比賽期間，他的鼻部遭到對手重擊，儘管裁判中止第三回合賽事，卡斯蒂略也在現場接受醫療處置，但送醫後仍不治。

菲律賓國家通訊社、People等報導，卡斯蒂略在事發當天代表南塔加洛（Southern Tagalog）地區參賽，比賽現場有醫療人員待命，當時現場人員對卡斯蒂略進行初步醫療處置之後，趕緊把他送往卡米金綜合醫院（Camiguin General Hospital）接受進一步評估治療，隨後又轉送至卡加延德奧羅市的醫院，但卡斯蒂略仍宣告不治。

校方已發布聲明表達哀悼，並稱會和相關機構組織合作，確保這起事件得到徹底的審查釐清，並親自聯繫卡斯蒂略家屬，提供全力協助與相關後續安排，要讓卡斯蒂略能有尊嚴地回家。

菲律賓國立大學與學院協會表示，卡斯蒂略是因為比賽期間鼻部遭受重擊死亡，儘管事前有做相關準備仍無法預防這起事故，「他是一位優秀傑出的運動員，他的熱情、奉獻與充滿活力的精神廣為人知，展現真正的運動家精神、堅韌與情誼」，卡斯蒂略的離去留下無法填補的空白。

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