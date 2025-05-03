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漫威強片只排第4！陸五一電影票房《水餃皇后》居冠

▲▼漫威強片只排第4！陸五一電影票房《水餃皇后》居冠。（圖／翻攝微博）

▲陸五一電影票房排名。（圖／翻攝燈塔電影）

記者蔡紹堅／綜合報導

中國大陸五一檔期電影總票房截至3日上午8時58分，已突破4億元人民幣（約16.5億元新台幣），其中，大陸國產片《水餃皇后》以9677萬元居冠，陸港合拍的《獵金遊戲》以6835萬元排第2，重映的吉卜力動畫片《魔法公主》以3901萬元排第3，漫威強片《雷霆特攻隊》以3768萬元排第4。

▼《水餃皇后》居冠。（圖／翻攝微博）

▲▼陸五一電影票房《水餃皇后》居冠。（圖／翻攝微博）

《水餃皇后》由香港導演劉偉強執導，大陸女演員馬麗領銜主演，改編自「灣仔碼頭」水餃品牌創辦人臧健和的生平，從她初到香港的故事說起，期間她做過塑膠花、洗碗工、刷電車、擺攤賣水餃，最後憑著手藝與堅持，將冷凍水餃品牌推向全世界。

《獵金遊戲》由邱禮濤執導，香港演員劉德華領銜主演，講述一場金融騙局及背後的陰謀。

▼吉卜力經典動畫《魔法公主》。

▲▼宮﨑駿甫奪金球獎　經典動畫《魔法公主》台灣海報被偷走。（圖／甲上娛樂提供）

《魔法公主》（大陸譯：幽靈公主）是吉卜力1997年的作品，此次重映是吉卜力40周年的特別獻映，為4K修復版本。

《雷霆特攻隊*》是漫威影業最新作品，也是漫威電影宇宙的第36部作品。值得注意的是，此前由於中美關稅戰，大陸國家電影局曾宣布減少美國影片的進口數量，《雷霆特攻隊》一度傳出將停止上映，甚至有不少網友揚言抵制。

▼《雷霆特攻隊*》。（圖／漫威影業）

▲漫威《雷霆特攻隊*》即將上映。（圖／漫威影業提供）

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