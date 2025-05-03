新台幣升值有什麼影響？　她曝「4種人會笑、4種人會哭」

▲新台幣升值會有什麼影響？（示意圖／ETtoday資料照）

記者曾筠淇／綜合報導

中央銀行2日表示，外資大幅買超429.24億元，並匯入資金，致國內匯市美元供給大幅增加，促使新台幣升值，收在31.064元。台幣升值究竟是好是壞？粉專「專挑旺季旅行的潘仔•Esansan•」以淺顯易懂的方式說明，有4種人可能會笑、4種人可能會哭。

臉書粉專「專挑旺季旅行的潘仔•Esansan•」發文表示，台幣升值簡單來說，就是台幣變強了，如果手上有台幣且想換美金，「台幣升值=你爽」，因為現在可以用更少的台幣換到更多的美金，不管是換美金、海外購物，還是訂國外航空、飯店、行程，「看價格都像撿折扣一樣，有一種買到賺到的感覺」；可是相對來說，如果賺的是美金且要換台幣，「台幣升值=你哭」。

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「這波升值會影響到誰？」粉專整理出誰會笑、誰會哭：

會笑的人：從台灣把錢花到國外的人

►出國旅遊族：

如果訂國外機票、飯店、行程，會因為匯差關係而變得便宜。

►海外網購族：

升值會讓海外商品變相打折，買起來變划算。

►留學生爸媽：

每個月匯款的成本會少一點。

►進口商：

進貨成本（台幣）下降，毛利就會相對變厚。

結論：錢從台灣花出去的 → 賺到！

會哭的人：從國外把錢換回台幣的人

►出口商：

若報價用美金，當出口商將固定收入的美金換回台幣後，台幣會變少。可是對他們來說，實際台幣支出的成本不變，像是房租、原物料、員工等，所以壓力變大。

►領美金薪水的人：

在美國生活沒問題，但如果回台花錢、匯錢回台灣時，得用更多的美金換同樣的台幣。

►台灣觀光業者：

外國旅客來台時，有可能覺得變貴了，進而不到台灣旅遊。

►外幣投資人：

配息及價值換回台幣後會變少，匯損會變大。

結論：錢從國外收進台灣 → 虧到！

本文經「專挑旺季旅行的潘仔•Esansan•」授權引用