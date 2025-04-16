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韓國妹來台！怕臭爆「穿雨衣吃火鍋」！網曝1招：身體頭髮沒味道

▲西門町新開幕火鍋超市低消250元　但飲料、牛丼飯及麵條無限供應。（圖／記者黃士原攝）

▲原PO苦惱直呼，吃完都是火鍋味。（示意圖／記者黃士原攝）

網搜小組／劉維榛報導

就算天氣熱爆，台人也愛吃火鍋！一名網友表示，最近去吃知名火鍋店，但令他困惱的是，吃完身上的火鍋味都無法飄散，因此求問吃貨們都怎麼解決呢？文章引發討論，網友實例分享「看過韓國女生穿雨衣吃火鍋」，或是穿著連帽外套嗑鍋也有用，「身體、頭髮都沒味道」。

一名網友在Dcard表示，最近去吃一家「被冬瓜檸檬冰沙耽誤」的火鍋店，也就是吃貨們熟悉的石二鍋，無奈大快朵頤完，結帳走出店外後，身上卻沾滿濃濃的火鍋味，因此令他好奇求問「有什麼好方法，吃完不會全身火鍋味嗎？」

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底下網友熱議，「沒有！我都是穿準備要洗的衣服去吃」、「火鍋不都是下班才有空吃嗎？回家本來就要洗頭洗衣了，為什麼這麼在意他很臭」、「就他家吃完最臭，但還是想吃」。

有網友分享經驗，「我有看過韓國女生穿雨衣吃火鍋」、「有帽子的外套包緊緊也可以！我上次一把外套脫掉，身體、頭髮都沒味道」、「可以準備衣服除臭噴霧，蠻有效的」、「五分鐘出來透氣一次」。

過去也有網友求問「火鍋味怎麼消？」根據香港《明報》引述資深家務助理導師張鳳娟表示，若想消除火鍋味、烤肉味，可在洗澡前將「受異味污染的衣服」掛在浴室裡，接著開啟浴室抽風扇，讓洗澡時所產生的蒸氣熏走臭味；倘若衣服上鍋味濃郁，衣服掛在浴室同時，最好整晚都開著抽風扇並把浴室門關上，能更有效消除味道。

想要更快速去除衣服異味。張鳳娟建議，可用吹風機熱風吹5分鐘，無論是羽絨外套、西裝外套都有解，不同質料的衣服都可以試試看。

家事達人陳映如曾接受《東森新媒體ETtoday》採訪時則指出，除了上述的方法外，也可使用衣物專用除臭劑；或是將衣服放在空氣清淨機旁邊，並開啟清淨機的除臭功能。此外，有些新型洗衣機也能除臭，只要將衣物放入，就有類似「風乾」的功能以達到除臭效果。

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