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南投縣青銀共創新世代講座5／9登場　開放報名促混齡職場和諧

▲南投縣政府將辦理青銀共創新世代講座，圖為摩登舞冠軍莊閔媗到南投醫院當志工服務銀髮族。（圖／資料照片，衛福部南投醫院提供）

▲南投縣政府將辦理青銀共創新世代講座，圖為摩登舞冠軍莊閔媗到南投醫院當志工服務銀髮族。（圖／資料照片，衛福部南投醫院提供）

記者高堂堯／南投報導

南投縣銀髮人才服務據點將於5月9日辦理「青銀共創新世代講座」，將與南開科技大學國際處副主任蔡名桂合作，於課堂規劃運用「Kahoot!」小遊戲，讓參加者體驗互動式學習的樂趣，並透過實際案例分享，了解青銀世代合作模式及本縣整體產業現況。

南投縣社會及勞動局指出，截至114年3月底，該縣55歲以上銀髮人口計18萬1302人，占人口數的38.5%；本次講座將帶領參加者了解銀髮求職者與青壯人力合作類型、混合職場現況，透過學習讓銀髮求職者了解不同世代族群於職場上的互動交流模式，從觀念教育改善社會偏見與年齡歧視問題。

活動當天上午在南投縣立婦幼館(南投縣南投市南崗二路85號)登場，自即日起開放報名，只要年滿55歲以上銀髮族或已退休人士，有就業意願者歡迎參加，報名專線:049-2245580，名額有限，額滿為止，相關資訊請上FB粉絲團「南投縣銀髮人才服務據點」查詢。

縣府社會及勞動局表示，為鼓勵逐年攀升的中高齡人口繼續投入勞動市場，於110年11月成立「南投縣銀髮人才服務據點」，並致力於開發銀髮友善之職缺、辦理聯合徵才活動、職場參訪及多元化活動講座，未來還有善用優勢創業，打造第二事業、開啟55+的薪生活、技藝傳承工作坊等活動，歡迎55歲以上民眾親臨該縣銀髮人才服務據點（南投縣南投市復興路98-3號，台灣銀行南投分行對面）或來電洽詢。

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