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行車糾紛高雄街頭狂飆　逆向撞癱路人逃逸！他賠600萬仍判6年

▲高雄市前鎮區發生一台車輛險衝進彩券行，造成2人受傷 。（圖／記者吳奕靖翻攝）

▲孫姓男子駕車逆向險衝進彩券行，造成2路人受傷。（圖／記者吳奕靖翻攝）

記者陳宏瑞／高雄報導

高雄孫姓男子、林姓男子和與他人發生行車糾紛後，在市區展開危險追逐，孫男開車逆向衝撞路人釀成重大傷亡，造成一名21歲男子因此左半身癱瘓，需終身照護，肇事的孫姓男子事後即使賠償600萬元與被害者和解，但法院仍依公共危險罪行，判處他6年有期徒刑。

全案發生於2022年2月19日上午，林姓與孫姓男子在苓雅區一間飲料店門口與陳姓男子發生爭執，由於陳男疑似因其他案件遭通緝，為避免曝光選擇逃逸，林、孫二人不甘示弱，駕車在市區緊追不捨，3輛車於高雄市中心展開驚險追逐。

追逐過程中，孫姓男子在一心二路與復興三路口為了追上陳男，竟冒險逆向駕駛，最終失控撞上在路邊的兩名行人，21歲許姓男子傷勢最重，經搶救後確診左側肢體癱瘓、智力與認知能力明顯受損，需依賴他人照料。另一名朱姓女子則骨盆及腿部骨折，所幸無生命危險。

▲高雄市前鎮區發生一台車輛險衝進彩券行，造成2人受傷 。（圖／記者吳奕靖翻攝）

▲孫姓男子駕車逆向險衝進彩券行，造成2路人受傷。（圖／記者吳奕靖翻攝）

案發後，孫男逃逸2年遭通緝，直至近期才被逮捕到案，法院審理時，孫男承認犯行，並與受害者達成和解，承諾賠償朱女91萬元、許男600萬元，但表示目前資金短缺，僅先支付300萬元。

儘管達成部分和解，法官仍認為孫男因一場小小糾紛便在市區飆車、逆向駕駛，導致嚴重人身傷害，且其過去已有槍砲與毒品前科，行為難稱悔改，最終依《公共危險罪》及《妨害公眾往來安全致人重傷罪》，判處6年有期徒刑，全案可上訴。

此外，同案的林姓男子則因妨害公眾往來安全罪遭判3月徒刑，得易科罰金，陳姓男子則在案發兩日後因涉販毒遭警方追捕，當場撞警車被開15槍後落網，被判刑11個月。

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