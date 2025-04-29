關西機場「神卡」系統遭駭！　逾萬筆商務客個資外洩

▲ 大阪關西國際機場第一航廈。（圖／記者蔡玟君攝）

圖文／鏡週刊

號稱關西機場「必辦神卡」的KIX-ITM會員卡，近日爆出重大資安危機。根據日媒報導，該卡高級版「KIX-ITM全球商務俱樂部會員卡」因系統遭駭客入侵，導致多達1萬多筆商務客戶個資遭外洩，包含企業名稱、職稱、電話及電子信箱等敏感資訊，全數暴露於網路。

據《MBS新聞》指出，關西機場在定期系統檢查中，意外發現部分用戶資料處於可供第三方檢視的狀態，進一步調查發現，早在2023年4月6日就已出現異常訪問紀錄，卻直到近日才被揭發。

▲ KIX-ITM會員卡升級版商務顧客資料外洩。（圖／翻攝自官網）

初步統計顯示，受影響的對象為「KIX-ITM全球商務俱樂部會員卡」持卡人，共1萬575筆個資外洩，範圍涵蓋電郵、公司名稱、地址、電話號碼及職稱等，皆為2023年4月6日前註冊者。

「KIX-ITM全球商務俱樂部會員卡」是KIX-ITM會員卡的升級版，提供專屬貴賓室使用權、免稅店及機場設施高額折扣，甚至支援快速通關，長期受到日本與國際商務旅客的青睞。

如今傳出個資大量外洩，消息一出令不少卡友震驚，有網友直言，「享受特權的代價太高」、「這樣還敢辦嗎？」

對此，關西機場方面已對外道歉，並強調高度重視此次事件，將進行全面檢討，強化資安防護機制，防止同樣情況再次發生。

目前尚無跡象顯示外洩資料被用於不法用途，但官方呼籲受影響用戶應保持警覺，留意陌生郵件與可疑聯絡，必要時更換個資相關設定，以防後續風險。

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