留美雙碩士工作14年遭資遣　提告求翻盤...公司：給很多機會了

▲電腦工程師示意圖。（圖／取自免費圖庫Pexels）

記者陳宏瑞／高雄報導

一名擁有美國知名大學電腦科學與語言學雙碩士學位的工程師，返台後在國內知名遊戲開發公司任職長達14年，去年因工作績效不佳遭資遣，他不服提告，主張遭不當解雇，要求恢復原職，但高雄地方法院審理後認定，工程師表現未符期待，公司已多次提供改進機會，最終依法解雇，判決駁回他的請求。

判決指出，該名工程師自2010年起加入該遊戲開發商，主要負責遊戲前後端設計工作，月薪約4萬2950元，公司於去年5月，以「績效持續未達標」為由終止其勞動契約，引發工程師不滿。他向法院提告主張，公司以年齡、性格內向及未提供充分教育訓練為由，故意打壓他的工作表現，進而不當解雇，違反勞動基準法。

對此，公司則反駁，強調工程師自聘用起即應具備前後端技術能力，但他在負責前端測試任務時，態度消極且常將工作推卸給他人，嚴重拖慢專案進度。儘管公司為他啟動績效提升計畫，最終仍未見成效，因此依法資遣。

法院開庭時，工程師的直屬主管作證指出，儘管工程師能完成部分工作項目，但因缺乏對遊戲內容的基本認識，如不清楚「HP」（血量）等常見用語，溝通成本高昂，且完成度與其他工程師相比明顯落後，同樣的任務，新進不到兩年的工程師僅花三個月就完成，而該工程師卻長時間無法達成目標。

法官審酌全案後認為，公司對工程師的調職屬合理業務調整，且在解雇前已多次給予改進機會，最終因其工作效率持續下降，且未能配合主管指示調整，解雇程序並無違法情事，判決駁回工程師的復職訴求，全案可上訴。