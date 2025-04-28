獨／中和雙屍命案！房東聯繫不上...開門驚見日籍男與前妻雙亡

▲中和區日籍倉田先生與林姓前妻雙雙陳屍租屋處 。（圖／記者陳以昇翻攝）

記者陸運陞、陳以昇／新北報導

新北市中和區景平路一處5樓民宅，今（28）日凌晨驚傳雙屍命案。56歲日籍男子及台籍女子61歲林女被發現陳屍於租屋處內。警方初步調查，兩人為前夫妻關係，但仍同居，林女因重度殘障由倉男照料。鑑識人員勘查現場後，未發現遺書及打鬥痕跡，詳細死因仍待檢察官會同法醫相驗釐清。

據了解，警方接獲房東51歲王姓男子報案，表示承租給日籍的倉田先生，卻已多日聯繫不上，警方隨即派員前往了解。在消防人員陪同下，房東開啟房門進入，赫然發現2人已明顯死亡。經確認2人已死亡，未施以急救。鑑識人員初步勘查現場，並未發現任何遺書，屋內也沒有打鬥的痕跡。

警方調查指出，倉男與林女雖為前夫妻關係，但仍同居在租屋處，且林女因重度殘障，生活起居皆由倉田男子負責照顧。警方已通知死者林女的弟弟及發現人房東王男製作筆錄，並報請新北地檢署檢察官進行刑事相驗，以釐清兩人的確切死因。由於林女長期臥病在床，警方不排除任何可能性，將深入調查以釐清真相。

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