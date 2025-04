佛州重大意外！「遊艇撞渡輪」逃逸　釀51傷疑1死

▲ 載有逾40人的渡輪遭私人遊艇衝撞。(圖/翻攝自X)

記者陳宛貞/綜合外電報導

美國佛州清水市(Clearwater)27日晚間發生重大意外,一艘私人遊艇在紀念堤道大橋(Memorial Causeway Bridge)附近撞上一艘載有逾40人的渡輪後逃逸,造成約51人不適,其中至少12人送醫,6人重傷,疑似1人不幸身亡。

#BREAKING | NEWS

Update new footage from the MCI ferry in Clearwater, Florida that collided with a sandbar and possible other boat they are looking into a possible hit-and-run.



Over 40 people were aboard the ferry dozens injured some in critical condition to medical… pic.twitter.com/kcJ9ktdesO