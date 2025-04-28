佛州重大意外！「遊艇撞渡輪」逃逸　釀51傷疑1死

▲ 載有逾40人的渡輪遭私人遊艇衝撞。（圖／翻攝自X）

記者陳宛貞／綜合外電報導

美國佛州清水市（Clearwater）27日晚間發生重大意外，一艘私人遊艇在紀念堤道大橋（Memorial Causeway Bridge）附近撞上一艘載有逾40人的渡輪後逃逸，造成約51人不適，其中至少12人送醫，6人重傷，疑似1人不幸身亡。

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Update new footage from the MCI ferry in Clearwater, Florida that collided with a sandbar and possible other boat they are looking into a possible hit-and-run.



Over 40 people were aboard the ferry dozens injured some in critical condition to medical… pic.twitter.com/kcJ9ktdesO — Todd Paron (@tparon) April 28, 2025

綜合《路透》及當地IONTB報導，事故發生於當地27日晚間約8時43分，現場情況混亂，出動多個救援單位。初步統計有51名患者接受評估，皆為渡輪乘客，其中6人重傷，已知2人以直升機，10人以救護車緊急送醫。

美國海岸防衛隊（US Coast Guard）稱已確認一人死亡，遺體目前在海防單位船上，但清水市當局則稱暫無死亡通報。撞擊後渡輪擱淺在紀念大橋南側沙洲上，所有乘客已成功撤離。

警方指出，肇事船隻為一艘私人遊艇，撞擊後迅速逃離現場，目前正由海岸防衛隊及佛州野生動物保護委員會（FWC）聯合調查。當地官員強調，雖然這起意外定義為「大量傷亡事件」，但主要考量受傷人數眾多，不一定代表有人死亡。

這起事故正值清水市為期17天的「糖沙節」（Sugar Sand Festival）結束之際，許多民眾搭乘渡輪返家。市長雷克特（Bruce Rector）受訪時證實，肇事船隻為私人所有，相關調查仍在進行中。