大阪世博爆慘評！　鐵粉惋惜「一場心碎的災難」：不如去環球影城

圖文/鏡週刊

備受期待的2025大阪世博(EXPO 2025 Osaka),在眾多世界博覽會愛好者心中原是年度盛事。然而,實際體驗卻成了徹底的失望。有世博迷表示,此次活動為「一場心碎的災難」,直言,「日本值得更好的表現。」

一名自稱跑遍上海2010、麗水2012、米蘭2015等多屆世博的鐵粉Cole Cameron於社群X發文指出,2025大阪世博原本是他心中最期待的一站,早在一年多前就搶購門票,但親身體驗後卻形容為「一手好牌打到爛」的典範。

首先,在數位體驗方面,日本這個以新幹線和機器人技術聞名的國家,竟推出4個分散且故障頻繁的應用程式。主App不僅設計老舊,甚至連基本的「上一頁」功能都不支援,使用過程被形容為「數位版的泥沼」。

行程規劃更是一場噩夢,過去世博普遍採用現場排隊制度,而大阪則要求參觀者線上預約甚至抽籤。熱門展館、演唱會、餐廳等,幾乎無法透過一般方式取得名額,即便花上數小時刷App也是瞬間額滿,只能參觀二線攤位,令他直呼被耗盡熱情。

▲ 世博迷Cole Cameron表示,此次活動為「一場心碎的災難」。(翻攝自X)

至於世博內容本身,更讓人失望。位於大阪灣人工島「夢洲」的主場地布局凌亂、標示不足,人流管理不當導致各處交通瓶頸。許多展位內容流於表面,像是套上流行語的商展簡報,缺乏真正的文化深度。餐飲也被批評價格過高,簡單餐點動輒2000日圓(約新台幣452元)。

Cole Cameron感慨,「日本應能交出一封獻給世界的情書,卻被官僚與失敗執行拖垮了」。回顧上海2010的全球視野、麗水2012的海洋創新、米蘭2015的美食文化,對較之下大阪世博彷彿「專挑過往各屆的缺點,卻遺失了原本的魔法」。

最後,他也建議旅人,「省下你的日幣吧,轉戰大阪環球影城,或是直接前往東京,每一天都比這場世博精彩。」

★★☆☆☆ #EXPO2025 Osaka: A Soul-Crushing Flop That Shattered My Expo Dreams ???????? ???? ????



As a die-hard World Expo geek, I’ve crisscrossed the globe for these dazzling showcases of human ingenuity and culture—???????? Shanghai 2010’s urban spectacle, ???????? Yeosu 2012’s coastal charm, ????????… pic.twitter.com/ZogHPont2N