大阪世博爆慘評！　鐵粉惋惜「一場心碎的災難」：不如去環球影城

圖文／鏡週刊

備受期待的2025大阪世博（EXPO 2025 Osaka），在眾多世界博覽會愛好者心中原是年度盛事。然而，實際體驗卻成了徹底的失望。有世博迷表示，此次活動為「一場心碎的災難」，直言，「日本值得更好的表現。」

一名自稱跑遍上海2010、麗水2012、米蘭2015等多屆世博的鐵粉Cole Cameron於社群X發文指出，2025大阪世博原本是他心中最期待的一站，早在一年多前就搶購門票，但親身體驗後卻形容為「一手好牌打到爛」的典範。

首先，在數位體驗方面，日本這個以新幹線和機器人技術聞名的國家，竟推出4個分散且故障頻繁的應用程式。主App不僅設計老舊，甚至連基本的「上一頁」功能都不支援，使用過程被形容為「數位版的泥沼」。

行程規劃更是一場噩夢，過去世博普遍採用現場排隊制度，而大阪則要求參觀者線上預約甚至抽籤。熱門展館、演唱會、餐廳等，幾乎無法透過一般方式取得名額，即便花上數小時刷App也是瞬間額滿，只能參觀二線攤位，令他直呼被耗盡熱情。

▲ 世博迷Cole Cameron表示，此次活動為「一場心碎的災難」。（翻攝自X）

至於世博內容本身，更讓人失望。位於大阪灣人工島「夢洲」的主場地布局凌亂、標示不足，人流管理不當導致各處交通瓶頸。許多展位內容流於表面，像是套上流行語的商展簡報，缺乏真正的文化深度。餐飲也被批評價格過高，簡單餐點動輒2000日圓（約新台幣452元）。

Cole Cameron感慨，「日本應能交出一封獻給世界的情書，卻被官僚與失敗執行拖垮了」。回顧上海2010的全球視野、麗水2012的海洋創新、米蘭2015的美食文化，對較之下大阪世博彷彿「專挑過往各屆的缺點，卻遺失了原本的魔法」。

最後，他也建議旅人，「省下你的日幣吧，轉戰大阪環球影城，或是直接前往東京，每一天都比這場世博精彩。」

★★☆☆☆ #EXPO2025 Osaka: A Soul-Crushing Flop That Shattered My Expo Dreams ???????? ???? ????



As a die-hard World Expo geek, I’ve crisscrossed the globe for these dazzling showcases of human ingenuity and culture—???????? Shanghai 2010’s urban spectacle, ???????? Yeosu 2012’s coastal charm, ????????… pic.twitter.com/ZogHPont2N — Cole Cameron (@colecameron) April 25, 2025

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