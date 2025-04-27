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台鐵研議花東居民加碼「會員點數回饋」　盼623同步上路

▲▼台鐵,火車,台鐵北返,台鐵人潮。（圖／台鐵提供）

▲台鐵將推出花東專屬優惠。（示意圖／台鐵提供）

記者周湘芸／台北報導

台鐵票價調漲6月23日上路，調整後平均費率為每公里1.82元，平均調幅約26.8%，台鐵公司另根據行政院指示研擬花東專屬優惠。根據台鐵規劃，將以會員點數加碼方式給予回饋，並限定戶籍地設於花東的台鐵會員使用，回饋點數將可用於折抵票價，目標盼6月23日跟著新票價上路實施。

台鐵票價已30年未調漲，6月23日起將實施新票價，而旅客自5月26日起訂票即採新票價計算。其中，自強號台北至高雄站從843元漲到994元、台北到台中從375元漲到500元；區間車台北到基隆從41元漲到62元、台北到新竹從114元漲到163元。

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而此次調漲也讓台北至花蓮自強號從440元漲至583元、台北至台東從783元漲至936元。花東當地居民認為，東部交通選擇少，台鐵具有不可取代性，且去年0403地震後，當地觀光雪上加霜，此次應凍漲或提供專屬優惠。對此，行政院指示台鐵公司研擬花東票價專屬優惠。

根據台鐵公司規劃，花東票價將採點數加碼方式，限制戶籍地在花東的民眾，並以「台鐵會員」作為身分識別認定，因涉及內政部資料介接及系統設定，盡量朝6月23日新票價上路時同步實施。

台鐵說明，花東專屬優惠將以提供花東居民較多點數回饋方式，這些點數可用於折抵票價，等同享有較多折扣。因涉及戶籍地認定，所以使用者須加入台鐵會員才可使用。

台鐵2011年起實施提供會員制，購買對號列車車票、鐵路周邊商品或台鐵便當都可累積點數，每50元可累積1點，2點可折抵1元，每個品項最多可折抵單價30%。

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