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快訊／加拿大汽車「衝撞活動人群」至少7死！　畫面曝光

▲▼溫哥華車禍。（圖／翻攝自X／@NewsNowUS）

▲轎車直接衝向人群，造成至少7人死亡、20人受傷。（圖／翻攝自X／@NewsNowUS）

記者張方瑀／綜合報導

加拿大溫哥華26日晚間正在舉行一場慶祝活動時，突然有一輛轎車直接衝向人群，造成至少7人死亡、20人受傷，目前救援人員正趕往現場，肇事駕駛也已遭警方逮捕。

綜合外媒報導，溫哥華26日晚間「拉普拉普節」（Lapu Lapu Day）慶祝活動時，突然有一輛轎車衝入封街管制的會場，直接朝著人群撞去。從曝光的畫面可以看到，多名受傷的民眾躺在地上無法動彈，現場一片狼藉。

溫哥華警方指出，這起事件發生在當地時間26日晚上8時過後，造成多人死傷。有媒體消息指出，至少有7人死亡、20人受傷，但詳細傷亡情況仍待官方證實。

目前肇事駕駛已被警方拘留，詳細做案動機仍待調查。

※影片恐造成不適，請斟酌觀看。

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