幕後／大罷免成形？罷藍委二階連署超過20區達門檻　預計送件時間曝

▲由罷團發起的419反統戰活動獲得熱烈迴響，進而催化了罷團連署氣勢。（圖／記者林敬旻攝）



記者杜冠霖／台北報導

相較藍營苦於偽造文書、死亡連署的司法苦戰，民團發動大罷免潮第二階段將進入尾聲，除已有至少15個罷免團隊宣布達標法定門檻外，據了解，實際已達法定門檻的罷免選區已有20個以上，然而，新北張智倫、林德福等選區仍差臨門一腳，也有部分選區開始告急。送件時間部分，台東黃建賓、桃園涂權吉、桃園魯明哲、牛煦庭等區預計首波送件，而罷團代表人物曹興誠則可能帶罷免連署最踴躍的北市罷團聯合送件。

目前宣布達到法定門檻的罷免藍委案，包含新北葉元之、廖先翔、台北王鴻薇、李彥秀、羅智強、徐巧芯、賴士葆、桃園涂權吉、魯明哲、牛煦庭、台中廖偉翔、黃建豪、羅廷瑋、台東黃建賓、花蓮傅崐萁等案，相較4月初連假前，當時連署狀況進入低潮期，甚至預估通過二階團隊數不斷下修，一度預估僅10區會通過，藍營民代、名嘴也多次唱衰。

然而，經過連假的收件高峰期，加上多位民進黨公職投入協助收件、商借場地，多個罷團連署份數開始衝刺，原先蓋牌的部分罷團也一一公布，部分罷團甚至收到150%，再度激起整體罷免氣勢，知情人士透露，現在收件「只差一點」的，包括新北中永和的張智倫、林德福，據了解，兩邊僅到法定門檻的95%，而目標是130%，而連署狀況較好的團體，也將派出人力跟志工支援。

另外，在後續送件中選會部分，據知情人士透露，有機會聯合「大送件」的是台北市，聯電創辦人曹興誠可能會帶隊前往，時間落在5月8日或9日。5月2日首波會送的是台東黃建賓、桃園涂權吉、桃園魯明哲、桃園呂玉玲等；新北葉元之是5月6日、新北廖先翔預定5月9日送件；花蓮則是週末送件。