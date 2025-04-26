FOCASA幾米馬戲樂園閉園倒數！　限定週末陪你玩到最後一刻

▲FOCASA幾米馬戲樂園即將閉園，週末限定快閃活動驚喜加碼，大小朋友開心合影。（記者林東良翻攝，下同）

記者林東良／台南報導

全台唯一結合馬戲藝術與幾米繪本的【FOCASA幾米馬戲樂園】自3月28日開園以來熱度不斷，吸引超過8萬人次造訪，隨園區將於4月27日閉園，主辦單位特在最後一週加碼限定驚喜，週末不定時快閃演出的街頭藝人、氣球秀、行動銅像與幾米人物互動，陪大小朋友玩到最後一刻！

台南市文化局表示，這座樂園自開園以來即成為春季最火紅的親子景點，場內高達七層樓的巨型馬戲帳篷與全台首部馬戲定目劇《幾米男孩的100次勇敢》，將劇場敘事與高空特技融合，帶領觀眾展開一場關於勇氣、想像與夢想的奇幻旅程。

不只表演精彩，園區內多處繪本還原場景也是打卡熱點，其中以幾米經典作品《向左走向右走》為靈感打造的「團團轉旋轉木馬」最受歡迎，色彩繽紛、造型夢幻，搭配童話音樂與燈光，讓人彷彿走進繪本世界，成為情侶與親子間的甜蜜回憶。

文化局指出，FOCASA幾米馬戲樂園是台南推動文化創意、親子友善與藝文普及的重要實踐，展現城市文化力與藝術跨界魅力。隨著閉園進入倒數，歡迎全台觀眾把握最後機會，走進這座充滿魔幻與勇氣的樂園，為春日留下難忘的奇幻回憶。