南投仁愛火災驚魂！鐵皮屋、休旅車燒毀　損失超過房屋價值

▲仁愛鄉中正村鐵皮住宅今天下午發生火警，屋主愛車也報銷。（圖／記者高堂堯翻攝，下同）

記者高堂堯／南投報導

仁愛鄉中正村一處鐵皮屋民宅，25日下午突然傳出火警，南投縣消防局動員2分隊警義消人車前往灌救，花費2小時將火勢撲滅，雖住戶及時逃生、未有人員傷亡，但屋主的休旅車也遭火焚報銷，車損價值甚至比屋體更高，損失慘重。

縣府消防局指出，25日下午2時許獲報，仁愛鄉中正村光明路23-2號旁發生住宅火警，立刻出動埔里分隊14、62、91車人員6名，中心碑分隊11、61車人員2名，魚池分隊11車人員1名，仁愛分隊11、41、92車人員4名及埔里義消15名協助救災，由埔里分隊小隊長簡子新擔任現場指揮官。

埔里分隊人員於前往途中，即發現現場冒出大量濃煙，到達後發現為1樓鐵皮住宅，已全面燃燒，所幸屋內唯一1名行動不便民眾由鄰居協助順利逃生；救災人員隨即佈署水線進行滅火攻擊，順利將火勢壓制撲滅，不過民宅已付之一炬，停放屋旁的國產品牌休旅車也被波及、大半白色車身燒得焦黑；經勘查估計燃燒面積約30平方公尺，財務損失方面，房屋損失約15萬元、車輛損失約20萬元。

消防局表示，後續由該局火調人員調查火災起火原因，各車人員於下午4時許收拾裝備完畢返隊待命；另經現場詢問住戶，得知該住家未裝設住宅用火災警報器，因此鼓勵縣民住家內應裝設住宅用火災警報器，以利火災發生時聽到警報聲響能及時應變逃生。