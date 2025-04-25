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幫量販店清垃圾！收飲料、零食挨告貪污　清潔隊員認罪換緩刑

▲桃園市環保局平鎮區清潔中隊彭姓、詹姓隊員於2022年間幫轄區某量販店收取事業廢棄物，幫業者節省下上萬元清潔費遭起訴，桃園地院最審理後判決出爐。（資料照／記者沈繼昌翻攝，與本新聞無關）

▲桃園市環保局平鎮區清潔中隊彭姓、詹姓隊員於2022年間幫轄區某量販店收取事業廢棄物，幫業者節省下上萬元清潔費遭起訴，桃園地院審理後判決出爐。（資料照／記者沈繼昌翻攝，與本新聞無關)

記者沈繼昌／桃園報導

桃園市環保局平鎮區彭姓、詹姓隊員於2022年2月間3度為轄區某量販店清運事業廢棄物共計1192餘公斤，幫業者省下1萬餘元費用，桃園地檢署指揮廉政署調查偵辦，依涉犯貪汙治罪條例起訴；桃園地院審理，2人坦承犯行，法官審酌兩人只收受飲料、零食等小禮物，將2人犯主管事務圖利罪，判處有期徒刑1年6月，褫奪公權1年，緩刑2年，還可上訴。

桃檢調查，桃園市環保局平鎮中隊彭姓、詹姓2名清潔隊員，明知政府已於2021年公告停止代為清運事業廢棄物，彭、詹2人仍於2022年2月間3度幫平鎮區某量販店代為清運事業廢棄物，總計收取1192餘公斤事業廢棄物，幫業者省下1萬700元清運費，檢方指揮廉政署調查偵辦，檢方偵結，將彭、詹姓2人涉犯貪汙治罪條例起訴。

桃園地院審理時，被告彭姓、詹姓2人坦承犯行不諱，法官審酌被告明知該量販店事業廢棄物，不得由桃園環管處代為清運，仍予以清運而圖利業者，考量被告犯後坦承犯行，法官審結依褫奪公權及緩刑之規定為相關諭知。被告彭、詹2人共同犯對於主管事務圖利罪，分處有期徒刑1年6月，褫奪公權1年，緩刑2年，本案還可上訴。

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