口罩國家隊疫後欠債數億關廠　宏瑋醫材董座現身勇喊：重啟復工

▲「宏瑋醫材」上月驚傳跳票負債，今(25)日負責人林義雄出面宣布重新復工。（圖／翻攝「宏瑋醫材」臉書粉專）

記者鄧木卿、潘鳳威／台中報導

疫情期間曾是政府「口罩國家隊」成員的台中「宏瑋醫材」，上月驚爆跳票，且負債高達數億元，旗下副業「宏瑋寵物」也在粉專宣布暫停產品銷售。公司停擺一個多月後，負責人林義雄今(25)日於臉書宣布重新啟動復工。

「宏瑋醫材」曾在疫情高峰期創下單日生產百萬片口罩的紀錄，是當時政府抗疫戰力的重要支柱。不過疫情退燒後需求銳減，加上營運策略失當，讓宏瑋陷入財務困境，甚至傳出債權人上門搬貨的情況。

事發1個多月後，宏瑋醫材董事長林義雄今日在臉書粉專發文並拍攝影片表示：「此次風波造成社會不安及資源的浪費，向社會大眾及愛護宏瑋品牌的消費者們說聲抱歉！」、「宏瑋已排除萬難，重新復工，再次出發！」

林義雄坦言，宏瑋醫材此次陷入財務危機，主因是擴廠速度過快，加上投入不熟悉的寵物用品領域，導致資金調度失衡。經過調整，目前已成功引入資金，並決定將烏日廠整併至草屯廠，重新聚焦本業口罩與不織布生產。目前上百名員工已有約半數重返工作崗位，而寵物用品業務則確定停業。未來將記取本次教訓及經驗，慎重調整宏瑋品牌經營腳步與方向。

最後，林義雄也懇請所有愛護宏瑋品牌的夥伴及消費大眾，未來能繼續支持，宏瑋將更加努力，以最嚴格的標準自我要求，研發製造最好的產品提供所有消費者使用，不負眾望。