屏東男想匯20萬！便衣鷹眼警勸阻　反被當成詐團

▲內埔警分局內埔所副所長陳文章、警員謝宗榮阻止利男被騙 。（圖／記者陳崑福翻攝）

記者陳崑福／屏東報導

屏東利姓男子到郵局臨櫃提領20萬元，行員詢問理由，他沒帶證件又支吾其詞，一名內埔警分局偵查隊員剛好在場洽公，急忙上前勸阻，反被利懷疑對方並非真正的警察，不願意配合，行員只好通報，穿制服的員警趕到關心，並聯絡其家屬，合力勸阻他被騙。

內埔警分局內埔所副所長陳文章、警員謝宗榮，日前執行巡邏勤務時，接獲內埔郵局行員通報，疑似民眾遭到詐騙，請警方到場處理。

員警到場後發現，分局偵查隊的同仁早已在現場，警方查出，70歲利姓男子欲臨櫃提領新臺幣20萬元，但未帶證件且支吾其詞，無法清楚交代提領用途。

這時，內埔分局偵查隊一位偵查佐正在一旁洽公，發現後連忙對他進行關懷提問，但他看見對方身穿便服而非警察制服，懷疑他並非真正的警察，不願意配合。行員只好通報派出所制服員警到場協助。

內埔所員警向他持續勸說並防詐宣導，他不願出示手機通訊對話內容或說明匯款真正原因，於是警方連絡家屬知情，終於順利阻止他提款念頭，成功阻詐新臺幣20萬元。

內埔分局長郭譯隆表示，近幾年來，各類型詐騙手法層出不窮。只要民眾提領或匯款金額過大，金融機構都會關懷提問。另警方、金融機構及超商門市職員，彼此都會聯繫通報，最主要目的就是守護民眾荷包，避免辛苦打拚的血汗錢遭騙。