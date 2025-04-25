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航海王《大航海時代！亞洲巡迴展》登陸屏菸　預售票即起開賣

▲航海王預售票4月25日開賣。 。（圖／屏東縣政府文化處提供）

▲航海王預售票4月25日開賣。（圖／屏東縣政府文化處提供）

記者陳崑福／屏東報導

讓航海迷們引頸期待的《大航海時代！亞洲巡迴展》今年暑假於屏菸1936文化基地開展，神級還原經典篇章及場景，預售票4月25日開賣。

▲航海王預售票4月25日開賣。 。（圖／屏東縣政府文化處提供）

▲航海王預售票4月25日開賣。 。（圖／屏東縣政府文化處提供）

屏東縣政府文化處指出，風靡全球的《航海王ONE PIECE》漫畫連載至今已超過25年，動畫亦已播映逾1,100話，熱血冒險故事受各地粉絲多年來熱烈追捧。國際策劃團隊-INCUBASE Studio設計打造與FM Creative共同執行的《大航海時代！亞洲巡迴展》 有別於漫畫、動畫的平面形式，將為參觀者帶來超高互動性及參與感的沉浸式體驗。

該處指出，《大航海時代！亞洲巡迴展》台灣唯一站就在屏東，自6月21日起至10月19日於屏菸10號倉庫展出，展覽設有多個主題專區，將由《航海王ONE PIECE》故事開初到最新章節，完整呈現航海王的冒險世界。

文化處表示，展覽共劃分成16個展區，漫畫場景重現，「空島沉浸體驗」、火拳艾斯被囚禁的「海底監獄」，以及與「百獸」怪童激戰的「和之國」篇，與最終篇章「蛋頭島」篇都將會一一重現。配合生動逼真的視覺效果、氣勢磅礡的音樂，令人猶如置身於故事中的擬真場景，展出多個大型雕塑，包括一座由12個角色組成、重現大戰場面的巨型雕塑，充滿令人著迷的精緻細節。

另展覽設有AR手機遊戲關卡，參觀者可挑戰遊戲以累積懸賞分數，粉絲們絕對不容錯過，一同與航海王成員體驗在「偉大航道」上的種種熱血、感人及刺激的冒險故事。

預售票單人票270元；四人同行票1000元，購票請洽ibon、KKday、Klook網站，並關注屏東縣政府文化處粉絲專頁。

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