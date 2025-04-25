申請鳳梨農損溢領10萬多元　屏東女農遭強制執行

▲書記官製作扣押文件 。（圖／屏東執行分署提供）

記者陳崑福／屏東報導

屏東縣一名女子於110年8月間，因其所種植約3公頃之鳳梨遭豪雨侵襲，遂向高樹鄉公所申請農損救助。惟她並未依實際種植面積辦理，致使溢領救助金新臺幣10萬5023元，公所催討不理，屏東執行分署收案後查封扣押銀行帳戶存款，順利結案。

屏東執行分署指出，實際從事農、林、漁、牧業之民眾，如因颱風、寒流等天然災害導致農業損失，符合《農業天然災害救助辦法》規定者，得向受災地所屬鄉（鎮、市、區）公所申請現金救助。

而高樹鄉公所查覺該女子溢領後，於112年2月通知其限期返還，並於同年8月再次催繳，惟她始終未理會，遂於112年10月18日移送法務部行政執行署屏東分署辦理強制執行。

屏東分署受理後，依法通知義務人繳納欠款，但義務人仍置之不理。經執行同仁調查，發現其於臺灣銀行持有高額存款，遂於113年3月14日及113年11月14日分別扣押其帳戶存款，全案終得順利清償結案。

屏東分署提醒民眾，如您或家人、朋友依《農損救助辦法》申請救助金時，若發生溢領情形，應儘速主動返還，切勿置之不理，以免遭強制執行。

該分署提醒，如您或親友為本分署義務人，若因經濟困難無法一次繳清欠繳之稅款、費用或罰鍰，可備妥相關證明文件，至分署申請分期繳納，務請妥善處理，以保障自身權益。另請特別注意，申請救助時，切勿誤導鄉（鎮、市、區）公所之勘查人員，而填報與實際受災地點不符之處所；或以未實際從事農業生產之地點、項目申報受災狀況。若經查屬實，將影響農業天然災害發生時之救助資格，下次申請時，主管機關得依農損救助辦法第12條之1規定不予救助，屆時恐將得不償失，賠了夫人又折兵。