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餅舖挺罷免被查鹹蛋黃　律師開酸：請市府也對鮮奶、砂糖勇敢開罰

▲▼瑩真律師（圖／記者梁建裕攝）

▲餅舖幫連署被查鹹蛋黃，律師開酸市府「鮮奶、砂糖也比照辦理」。（圖／資料照片）

記者趙蔡州／綜合報導

罷免立委洪孟楷的罷團領銜人24日指出，淡水知名餅舖「三協成餅舖」因力挺罷免、幫助他們接收連署書，遭新北市政府「查水表」，以鹹蛋黃未標示是鹹雞蛋或鹹鴨蛋為由開罰20萬元。對此，律師賴瑩真嘲諷，沒想到新北市的食品標示制度如此先進，要求市府對鮮奶、砂糖比照辦理，勇敢罰下去捍衛食安。

律師賴瑩真24日在臉書表示，針對三協成餅舖被「查水表」開罰事件，她沒想到新北市的食品標示制度竟如此先進，縱使大家都知道鹹蛋黃應該就是鴨蛋做的，但只要廠商未標示是鹹雞蛋或鹹鴨蛋，就要被罰，先別說她從未在台灣看過「鹹雞蛋」這種東西，既然新北市府如此實事求是，其他食品是否也應該比照辦理，否則難免會讓人覺得是刻意針對罷團。

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賴瑩真指出，譬如砂糖的來源除了甘蔗以外，還有一種砂糖是從甜菜裡頭萃取，占全世界產量約三成。另外還有棕櫚糖、麥芽糖等等，「我剛剛去買了一杯黑芝麻燕麥，發現上面只有標示砂糖而已，沒有寫清楚砂糖到底是從哪種植物萃取來的，是否也屬於標示不清？」

賴瑩真還說，她家冰箱裡的鮮奶外盒也只有標示原料是「生乳」，沒有寫明到底是牛奶、羊奶、馬奶還是氂牛奶，「雖然大家都知道鮮奶就是牛奶來的，砂糖通常就是指蔗糖，但是依新北市府的標準，這些都是要開罰的喔！」

賴瑩真最後說，「還有你各位賣皮蛋豆腐的小吃攤，即日起請儘快改成『皮鴨蛋豆腐』，否則被開罰了，別怪我沒事先警告喔」、「請新北市政府勇敢罰下去，不要讓人懷疑市府捍衛食安的決心！」

針對開罰消息，新北市衛生局24日發布聲明，強調從未有開罰三協成餅舖20萬元紀錄，不過衛生局去年確實曾接獲民眾檢舉該店產品標示跟內容物不相符，已函釋食藥署認定涉有違反食安法標示規定，後續會參考食藥署回函及相關規定處理。

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※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

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