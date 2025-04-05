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親子

時代變了育兒觀念也要跟著改！9種更實用有愛的新思維家長必看

▲▼育兒,兒童節,教養,父母,孩子,觀念。（圖／取自免費圖庫pexels）

▲育兒不只是教養，更是與孩子一同成長的旅程，需要試著在愛與理解中，找到最適合彼此的步調。（圖／取自免費圖庫pexels，下同）

記者張芳瑜／綜合報導

時代在變，育兒方式也跟著進化。過去被視為「不恰當」的做法，如今已經成為許多家長認可、甚至推崇的方式。這些轉變，代表了社會對於育兒的觀念越來越開放，也讓孩子能夠在更健康、自由的環境中成長。趁著兒童節這個屬於孩子們的日子剛過，不妨重新審視我們對育兒的想法，外國網站《Bright Side》整理了9點，一起來看看有哪些現代家長必備的教養新常識。畢竟，每個孩子都值得在被理解與尊重的環境中快樂成長！

1、爸爸換尿布？這不是幫忙，而是責任的一部分！

過去，「帶小孩」常常被視為媽媽的責任，爸爸的角色則是「幫忙」而非「主動參與」。但如今，越來越多家庭開始意識到，育兒並非單方面的工作，而是爸爸媽媽共同承擔的責任。爸爸換尿布、餵奶、哄睡，甚至帶孩子上學，已經不再是什麼稀奇的事，反而是一種新時代的標準。當爸爸更投入育兒，不僅能讓媽媽減輕負擔，也能讓孩子在成長過程中，獲得更多來自父親的愛與陪伴，對親子關係有深遠的影響。

▲▼育兒,兒童節,教養,父母,孩子,觀念。（圖／取自免費圖庫pexels）

2、孩子表達情緒有益健康，傾聽比責備更有效

「男孩不能哭」、「女孩不要鬧脾氣」這類的觀念，曾經深植在許多家庭之中，讓孩子在成長過程中學會壓抑自己的感受。但事實上，情緒管理並不是靠壓抑來達成，而是需要父母的引導與陪伴。當孩子感到生氣、難過或挫折時，父母若能停下手邊的事，好好聆聽孩子的感受，並引導他們表達內心想法，孩子反而能夠更健康地學會如何處理情緒。給予孩子一個安全的情緒出口，不僅能讓他們變得更有自信，也能促進親子間的信任關係。

▲▼育兒,兒童節,教養,父母,孩子,觀念。（圖／取自免費圖庫pexels）

3、孩子從父母身上學習，不只言教更要做到身教

我們常常希望孩子養成良好的習慣、學會正確的價值觀，但事實上，孩子最好的學習方式就是「觀察父母」。比起說教，父母的行為才是真正影響孩子的關鍵。因此，與其強調孩子「應該怎麼做」，不如用行動來示範。例如，如果希望孩子珍惜家庭時光，父母也應該放下手機，多和孩子共度時光；如果希望孩子有禮貌，自己就要先以身作則，尊重他人。這些日常中的細節，會成為孩子成長的重要養分，影響他們未來的性格與價值觀。

4、讓孩子主導不代表你失去掌控，而是學會信任與放手

有些家長擔心，如果讓孩子做決定，會讓自己顯得「沒有威嚴」，甚至擔憂孩子變得沒大沒小。但其實，適時地讓孩子主導，不代表父母放棄權威，而是展現對孩子的尊重與信任。當孩子有機會去探索、選擇，並承擔結果，他們才能真正培養出獨立思考與解決問題的能力。舉例來說，讓孩子決定今天想穿哪件衣服、選擇想吃的早餐，或是讓他們參與家庭討論，這些小小的自主權，都能大幅提升孩子的自信心，並培養他們對自己決策的負責態度。

5、時間有限，陪伴孩子比準備一桌豐盛大餐還重要

許多家長希望孩子能夠吃得健康，所以花費大量時間準備豐盛的餐點，卻忽略了孩子真正需要的是「陪伴」。其實，比起吃一頓精緻的飯菜，孩子更珍惜的是與家人共度的時光。一家人圍坐在餐桌旁，即使只是一頓簡單的家常菜，但如果能一起聊天、分享彼此的心情，這樣的時光會比任何豪華大餐都來得溫暖。對於忙碌的家長來說，與其花費數小時準備餐點，不如騰出更多時間，專心陪伴孩子，這才是孩子真正需要的家庭溫度。

▲▼育兒,兒童節,教養,父母,孩子,觀念。（圖／取自免費圖庫pexels）

6、孩子的情緒需要被接納，「太嬌縱」的想法該拋掉了

許多家長擔心，一旦對孩子的情緒太過包容，可能會讓他們變得「脆弱」或「難以管教」。但事實上，當孩子的情緒被忽略或否定，他們反而可能因為無法表達自我，而變得更焦慮、內向，甚至影響未來的人際關係。孩子的情緒與需求是應該被看見的，當他們哭鬧時，與其急著讓他們「閉嘴」，不如試著去理解他們為何生氣、害怕或不安。當孩子感受到被理解，他們反而會更容易冷靜下來，也能更快學會如何管理自己的情緒。

7、大人不一定永遠是對的，孩子也有表達意見的權利

在過去的家庭教育中，「大人說的就是對的」是一種根深蒂固的觀念，但如今，教育已經開始轉向尊重孩子的想法與獨立思考能力。當孩子有不同的意見時，與其直接否定他們，不如試著與他們討論，讓他們理解不同觀點，並學會如何理性溝通。這樣的方式，不僅能讓孩子培養思考能力，也能讓他們在未來更有自信地表達自己的想法。

▲▼育兒,兒童節,教養,父母,孩子,觀念。（圖／取自免費圖庫pexels）

8、孩子不想擁抱或親吻別人？尊重他們的身體界線

很多人認為，孩子拒絕擁抱親戚或親吻長輩，是沒禮貌的表現，但現在，越來越多家長開始重視孩子的身體自主權。孩子有權決定自己的身體如何與他人互動，如果他們感到不舒服，就應該被允許說「不」。尊重孩子的身體界線，能讓他們從小建立自我保護意識，未來在面對各種人際關係時，也更能勇敢表達自己的界線與底線。

9、父母尋求幫助並不可恥，而是一種成熟的選擇

育兒從來不是一件簡單的事，但許多家長卻不敢向外求助，擔心被認為「不稱職」。事實上，沒有人天生就會當父母，每個家長都需要學習與調適。當你感到壓力太大、無法獨自應對時，向伴侶、家人或專業人士尋求幫助，反而是一種負責任的態度。適時地尋求支援，不僅能減輕育兒壓力，也能讓家庭關係更加和諧。

▲▼育兒,兒童節,教養,父母,孩子,觀念。（圖／取自免費圖庫pexels）
 

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關鍵字：

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