　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
  • |
  • 攝影棚租借
    • 　
>
社會 社會焦點 保障人權

剴剴裸身罰站「像軍人稍息」！被關廁所狂揍　外傭痛批保母：不是人

▲▼ 劉姓保姆姊妹虐死1歲童凱凱案，外籍看護（右）作證。（圖／記者劉昌松攝）

▲Mira（右）過去就曾多次出面作證，協助檢方釐清剴剴案。（圖／記者劉昌松攝）

記者黃哲民、陳韻如／台北報導

保母姊妹劉彩萱、劉若琳涉聯手虐死1歲男童「剴剴」案，今(23日)為國民法官參審的第二天，而劉氏姊妹過去聘僱的外籍移工Mira則特地從美國來台出庭作證。Mira透過通譯表示，劉氏姊妹都給剴剴洗冷水澡，餵食吃絞爛、燒焦的剩菜剩飯，且動不動就關在廁所毆打剴剴，她經常聽到剴剴的哭喊聲，才讓她忍不住拍下證據，而說到難過處，她也忍不住落淚，「我冒險來台作證，是為了幫剴剴，我也是媽媽，劉氏姊妹的行為『不是人做的事』！」

Mira過去為劉氏姊妹聘雇來照顧父親的外籍移工，而就是她所拍下的影像，才成了兩姊妹起訴的關鍵證據。

Mira這次從美國來台出庭作證，她透過通譯證稱，姊姊劉彩萱每天早上都會帶著剴剴到浴室洗澡，不管多冷洗的都是冷水澡，洗完澡後，劉彩萱也不會讓剴剴穿衣服，她經常看著剴剴光著身體站在家中角落，「姿勢像是軍人稍息，幾乎沒在動，只有眼珠轉動」，有時還會全身發抖，且滿身都是傷痕，反觀兩姊妹照顧的另外幾名孩童，他們都是開開心心在客廳玩耍，但剴剴永遠都是罰站在角落，她也曾多次偷拍下畫面。

▲▼涉虐死1歲男童「剴剴」的保母劉彩萱（如圖），與妹妹劉若琳涉另對2嬰幼兒施暴被起訴。（圖／記者黃哲民攝）

▲▼保母劉彩萱（上圖）與妹妹劉若琳（下圖）涉嫌虐死剴剴。（圖／記者黃哲民攝）

▲▼涉虐死1歲男童「剴剴」的保母劉若琳（如圖），與姊姊劉彩萱涉另對2嬰幼兒施暴被起訴。（圖／記者黃哲民攝）

除此之外，劉氏姊妹餵給剴剴的飯都是冰箱內的剩食，全倒進果汁機裡面絞爛後再餵給剴剴吃，而餵食時通常都是在廁所裡餵，某次她發現劉氏姊妹用來裝剴剴食物的紙碗中有蟑螂，她便立刻把碗丟掉，妹妹劉若琳發現後還問她碗在哪，她回應「有蟑螂」後，劉若琳還對她笑了一下。

Mira還說，剴剴最常被關在廁所裡，每當被喝令進廁所時，剴剴都會走得很慢，表情也會非常恐懼，有一次剴剴走得太慢，還被劉彩萱從後方推了一下，剴剴更因此倒地撞到額頭；另外還有一次，劉彩萱帶著一支愛的小手進到廁所，她隨後就聽見剴剴的哀叫聲，且還伴隨著蓮蓬頭水聲。

Mira表示，她唯一一次見到剴剴穿上衣服開心在客廳玩耍，就是有「客人」要來的那一天，她猜想客人應該就是社工。

不過，Mira也證稱，她並未見過劉若琳用肢體方式接觸剴剴，且劉若琳還曾在剴剴流鼻水時，餵過剴剴吃藥。但某次他看見剴剴只包尿布躺在地上，腳抬起跨在門上，當她要開門，劉若琳才把剴剴的腳移開，她印象中剴剴這姿勢就維持了1個小時。

最後檢方詢問Mira怎麼知道剴剴過世，她則回應，當天她陪著劉氏姊妹的父親從醫院回家，劉若琳告訴她，剴剴被嗆到，送到醫院已經來不及救了，還提醒她若有警察上門詢問，要說自己什麼都沒看到、什麼都不知道。

上午庭訊結束前，檢方再問Mira，這次從美國離境來台，對於申請綠卡是否有風險，聽聞此言，Mira忍不住情緒痛哭著說，「我來是為了幫剴剴，我也是媽媽，我覺得劉氏姊妹對剴剴的行為『不是人做的事情』！」Mira也說，她這次來很冒險，因此希望法院能提供證明，「證明我是來作證，這樣入境美國才比較不會有阻礙。」

每日新聞精選　免費訂閱《ETtoday電子報》

04/22 全台詐欺最新數據

更多新聞
655 4 6696 損失金額(元) 更多新聞

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

ET快訊
剴剴裸身罰站「像軍人稍息」被狂揍！　她作證痛批保母：不是人
台中「菩薩議員」離世　母女3人都是議員
女網紅影射「強吻、讓很多女生墮胎」　勾惡回應了
藍營一姐點頭上凱道　台中至少65遊覽車聲援「總數無上限」
「最炫的一群人」最年輕已35歲　網爆共鳴：叫叔叔阿姨算客氣
快訊／台股收漲845.71點、史上第2大漲點　台積電漲57元
撂人球棒狂毆前女友　「直播界男神」慘了

分享給朋友：

追蹤我們：

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 社會最新 全站最新

基隆保齡球式車禍！駕駛精神不濟撞小黃畫面曝　再衝對向撞3機車

剴剴裸身罰站「像軍人稍息」！被關廁所狂揍　外傭痛批保母：不是人

邊講電話邊做「狗牌」太顯眼！警超商逮詐團車手查扣贓款

前女友與手下搞曖昧！他撂人球棒狂毆　「公益直播男神」慘了

女騎士長裙捲入機車風扇動彈不得！熱心警剪裙擺助脫困

雙女法庭對決！陳沂挨告盜圖寫業配　法官勸和解李怡貞聽進去了

鍾文智潛逃內幕！司機載離豪宅奔101大樓　躲監視盲區疑黑幫接應

中國女假結婚來台工作被識破　「同居培養感情」天真老公慘了

快訊／小貨車「穿越失敗」！浮洲橋下撞2.2m限高桿...躺地畫面曝

洪淨當庭下跪道歉...法官看到了　高分院認「有悔悟」減刑3月

王大陸軍中表演曝光　重現「給你滿滿的大平台」

揭 #高雄飯糰店 承諾「有賺能漲房租」　#女房東 ：當時心軟便宜租

【王大陸の軍旅生活】高喊大平台　歌唱競賽奪第一!

樋口飯糰10點完售！　暖心民眾頂30℃排隊支持老闆舉牌致謝

王大陸軍中表演曝光　大喊：給你滿滿的大平台！

#女房東 還原砸店始末！轟 #樋口飯糰 夫婦 ：我還不夠仁慈嗎？ #高雄

高雄人的溫暖！「樋口飯糰」一早湧現人潮　人龍一路排到停車場

白敬亭在五月天前超緊張　阿信「看你戲長大」逗他

【1人1碗】阿嬤出招想多拿試吃！老闆無奈攔不住

康橋學校成年禮嚴重車禍！7學生遭撞...1人重傷

基隆保齡球式車禍！駕駛精神不濟撞小黃畫面曝　再衝對向撞3機車

剴剴裸身罰站「像軍人稍息」！被關廁所狂揍　外傭痛批保母：不是人

邊講電話邊做「狗牌」太顯眼！警超商逮詐團車手查扣贓款

前女友與手下搞曖昧！他撂人球棒狂毆　「公益直播男神」慘了

女騎士長裙捲入機車風扇動彈不得！熱心警剪裙擺助脫困

雙女法庭對決！陳沂挨告盜圖寫業配　法官勸和解李怡貞聽進去了

鍾文智潛逃內幕！司機載離豪宅奔101大樓　躲監視盲區疑黑幫接應

中國女假結婚來台工作被識破　「同居培養感情」天真老公慘了

快訊／小貨車「穿越失敗」！浮洲橋下撞2.2m限高桿...躺地畫面曝

洪淨當庭下跪道歉...法官看到了　高分院認「有悔悟」減刑3月

蘇花匯德隧道照明養護！4／28~30夜間交管　單線雙向輪放

基隆保齡球式車禍！駕駛精神不濟撞小黃畫面曝　再衝對向撞3機車

日正妹YTR悲控「被結婚詐欺1億」！砸錢養歌手未婚夫…遭出軌毀婚

剴剴裸身罰站「像軍人稍息」！被關廁所狂揍　外傭痛批保母：不是人

新北小內閣人事異動！　饒慶鈺因生涯規劃卸任返鄉

王座跨入蔬食！併購養心餐飲51％股權　拚全年營收雙位數成長

高鐵人「集拾行垃」淨灘　清出658公斤海洋廢棄物

斗南警副所長暖心關懷弱勢里民　聯繫善心團體雪中送炭

聲援陳水扁！　王世堅：很多民眾也認同只是沒說出來

總統特勤「每半年」就要安全查核　防中共吸收執行「斬首」任務

【肇事瞬間曝】駕駛逆向撞 #康橋學校 環島車隊！7學生倒一團

社會熱門新聞

夫妻叫2份哇沙米300元留1星　老闆怒嗆

花蓮「五子命案」靈異事！　男大生入住聞聲：哥哥這是我房間

桃園女師性侵小六童懷孕生子　不服重判現身高院上訴

即／傳「陳菊死訊」假消息！警4小時逮高雄44歲女

女房東揭飯糰店曾承諾「有賺可以漲房租」

女副理偷吃人夫「懷孕墮胎」！獸醫妻氣瘋

康橋單車環島成年禮7人傷　校方最新聲明曝重傷學生現況

台南25歲男墜樓亡！家人睡夢中被通知噩耗

高雄飯糰「女房東」被起底　傳從事金融貸款黃牛

「拒認私生子」被生母提告　呂秋遠深夜首發聲

飯糰店女房東現身了！還原「砸店始末」

即／康橋重傷學生昏迷指數3升8　彰基：仍未脫險

「小崔拖吊」被逮了！6惡煞遭送辦

逆撞康橋車隊釀7傷　「飄移鬼切」畫面曝

更多熱門

讀者迴響

熱門新聞

賴慧如婚禮掀「偷包風波」！黃少谷遭逼下跪

夫妻叫2份哇沙米300元留1星　老闆怒嗆

花蓮「五子命案」靈異事！　男大生入住聞聲：哥哥這是我房間

百萬YouTuber「拍日本旅遊片違規」　親上火線道歉了！

桃園女師性侵小六童懷孕生子　不服重判現身高院上訴

家寧律師赴地檢遭轟「一表人才，怎會幫她辯護」！

快訊／8級強風來了　今轉雨「下最大」地區曝

雙薪8萬6「硬買新房崩潰了」！人夫慘曝開銷

快訊／永野芽郁遭爆不倫田中圭！香閨過夜隔天被抓包

「小龍女」昆娜驚傳已婚生子！　私密帳號追爆料者

即／傳「陳菊死訊」假消息！警4小時逮高雄44歲女

女房東揭飯糰店曾承諾「有賺可以漲房租」

女副理偷吃人夫「懷孕墮胎」！獸醫妻氣瘋

康橋單車環島成年禮7人傷　校方最新聲明曝重傷學生現況

國光生技爆鼠亂！　逾百隻老鼠臭翻整棟樓

更多

最夯影音

更多

王大陸軍中表演曝光　重現「給你滿滿的大平台」

揭 #高雄飯糰店 承諾「有賺能漲房租」　#女房東 ：當時心軟便宜租

【王大陸の軍旅生活】高喊大平台　歌唱競賽奪第一!

樋口飯糰10點完售！　暖心民眾頂30℃排隊支持老闆舉牌致謝

王大陸軍中表演曝光　大喊：給你滿滿的大平台！

熱門快報

新聞雲APP語音新聞

新聞雲APP語音新聞

一鍵開聽！解放雙手雙眼，隨時隨地掌握新聞，輕鬆接收最新消息！

抗『蕉』慮的取代方式

抗『蕉』慮的取代方式

「文里補習班」開課啦！用芭樂來取代香蕉，做出一道酸甜可口的美味甜點~

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

全台好房隨手可得，即賞屋提供即時看房資訊與專業分析，省時省力，輕鬆找到完美家！

買房好後悔？月光族血淚分享

買房好後悔？月光族血淚分享

薪水全繳房貸壓力爆表？本集實用建議幫你重新評估財務，別再一錯再錯！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

專業明星師資、精湛教學！

專業明星師資、精湛教學！

想提升技能卻沒時間？專業師資精心設計每門課程，讓你隨時隨地都可以學習！

快來追蹤ETtoday！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 攝影棚租借 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱

免費訂閱《ETtoday電子報》
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有
非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面