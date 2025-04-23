剴剴裸身罰站「像軍人稍息」！被關廁所狂揍　外傭痛批保母：不是人

▲Mira（右）過去就曾多次出面作證，協助檢方釐清剴剴案。（圖／記者劉昌松攝）

記者黃哲民、陳韻如／台北報導

保母姊妹劉彩萱、劉若琳涉聯手虐死1歲男童「剴剴」案，今(23日)為國民法官參審的第二天，而劉氏姊妹過去聘僱的外籍移工Mira則特地從美國來台出庭作證。Mira透過通譯表示，劉氏姊妹都給剴剴洗冷水澡，餵食吃絞爛、燒焦的剩菜剩飯，且動不動就關在廁所毆打剴剴，她經常聽到剴剴的哭喊聲，才讓她忍不住拍下證據，而說到難過處，她也忍不住落淚，「我冒險來台作證，是為了幫剴剴，我也是媽媽，劉氏姊妹的行為『不是人做的事』！」

Mira過去為劉氏姊妹聘雇來照顧父親的外籍移工，而就是她所拍下的影像，才成了兩姊妹起訴的關鍵證據。

Mira這次從美國來台出庭作證，她透過通譯證稱，姊姊劉彩萱每天早上都會帶著剴剴到浴室洗澡，不管多冷洗的都是冷水澡，洗完澡後，劉彩萱也不會讓剴剴穿衣服，她經常看著剴剴光著身體站在家中角落，「姿勢像是軍人稍息，幾乎沒在動，只有眼珠轉動」，有時還會全身發抖，且滿身都是傷痕，反觀兩姊妹照顧的另外幾名孩童，他們都是開開心心在客廳玩耍，但剴剴永遠都是罰站在角落，她也曾多次偷拍下畫面。





▲▼保母劉彩萱（上圖）與妹妹劉若琳（下圖）涉嫌虐死剴剴。（圖／記者黃哲民攝）

除此之外，劉氏姊妹餵給剴剴的飯都是冰箱內的剩食，全倒進果汁機裡面絞爛後再餵給剴剴吃，而餵食時通常都是在廁所裡餵，某次她發現劉氏姊妹用來裝剴剴食物的紙碗中有蟑螂，她便立刻把碗丟掉，妹妹劉若琳發現後還問她碗在哪，她回應「有蟑螂」後，劉若琳還對她笑了一下。

Mira還說，剴剴最常被關在廁所裡，每當被喝令進廁所時，剴剴都會走得很慢，表情也會非常恐懼，有一次剴剴走得太慢，還被劉彩萱從後方推了一下，剴剴更因此倒地撞到額頭；另外還有一次，劉彩萱帶著一支愛的小手進到廁所，她隨後就聽見剴剴的哀叫聲，且還伴隨著蓮蓬頭水聲。

Mira表示，她唯一一次見到剴剴穿上衣服開心在客廳玩耍，就是有「客人」要來的那一天，她猜想客人應該就是社工。

不過，Mira也證稱，她並未見過劉若琳用肢體方式接觸剴剴，且劉若琳還曾在剴剴流鼻水時，餵過剴剴吃藥。但某次他看見剴剴只包尿布躺在地上，腳抬起跨在門上，當她要開門，劉若琳才把剴剴的腳移開，她印象中剴剴這姿勢就維持了1個小時。

最後檢方詢問Mira怎麼知道剴剴過世，她則回應，當天她陪著劉氏姊妹的父親從醫院回家，劉若琳告訴她，剴剴被嗆到，送到醫院已經來不及救了，還提醒她若有警察上門詢問，要說自己什麼都沒看到、什麼都不知道。

上午庭訊結束前，檢方再問Mira，這次從美國離境來台，對於申請綠卡是否有風險，聽聞此言，Mira忍不住情緒痛哭著說，「我來是為了幫剴剴，我也是媽媽，我覺得劉氏姊妹對剴剴的行為『不是人做的事情』！」Mira也說，她這次來很冒險，因此希望法院能提供證明，「證明我是來作證，這樣入境美國才比較不會有阻礙。」