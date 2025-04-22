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快訊／6縣市高溫警示　恐飆破38度

▲中央氣象署發布高溫警示。（示意圖／ETtoday資料照）

▲中央氣象署發布高溫警示。（示意圖／ETtoday資料照）

生活中心／綜合報導

中央氣象署針對6縣市發布高溫警示，其中因西南風沉降影響，天氣高溫炎熱，台東縣地區有焚風發生的機率，今（22）日白天台東縣地區為橙色燈號，有38度極端高溫出現的機率；屏東縣地區為橙色燈號，有連續出現36度高溫的機率；台北市地區、新北市地區、台南市地區、高雄市地區為黃色燈號，請注意。

氣象署提醒，民眾應減少戶外活動及勞動，避免劇烈運動、注意防曬、多補充水份、慎防熱傷害；在室內保持通風及涼爽，適時採取人體或環境降溫的方法，如搧風或利用冰袋降溫等；另也要適時關懷老人、小孩、慢性病人，減少長時間處在高溫環境。

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高溫資訊(橙色)
影響時間：22日白天
＊高溫橙色38燈號：台東縣
＊高溫橙色36燈號：屏東縣
＊高溫黃色燈號：台北市、新北市、台南市、高雄市

▲高溫警示

▲氣象署高溫警示地圖。（氣象署提供）

根據氣象署預報，今日各地大多為晴到多雲，西南風增強，白天氣溫比昨天更高一些，各地高溫普遍在32至35度，東南部有焚風發生的機率，局部地區有機會出現38度以上高溫，大台北、花東縱谷及南部近山區或河谷也有36、37度高溫發生的機率，至於各地低溫約21至24度。

明日起鋒面影響及東北季風增強，北部及宜蘭氣溫下降；各地雲量增多、環境偏濕，雨勢最明顯的地區在中部以北，可能有較強對流帶來的局部短暫陣雨或雷雨，並有局部較大雨勢發生的機率，迎風面的東半部地區有局部短暫陣雨，午後各地山區有局部短暫雷陣雨。

另外，東北季風南下前的金馬地區及夜晚至清晨中部以北易有低雲或霧影響能見度。

資料來源：氣象署

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