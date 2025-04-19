高雄男職災打官司！假扮律師騙走父親1053萬訴訟費　法院判刑2年

▲林姓男子偽造文書，向父親騙走1053萬。（示意圖／pixabay）

記者劉人豪／高雄報導

林姓男子2017年發生職災提告求償，申請法扶律師後又自己假扮律師，用偽造的文件向父親騙走1053萬345元的律師費、擔保金等費用，父親查覺有異報警後，高雄地院依偽造公文書罪，判林男2年。

判決指出，林姓男子於2018年3月間起至2021年3月28日止，向父親以訴訟需要律師費、擔保金、翻譯費、會計師費用等名目，將其偽造的公文書及私文書交予父親，父親陸續交付1053萬345元給林男。

父親表示，撥打黃律師過去都不接，兒子跟他說黃律師很忙所以沒辦法接，法院公文、醫院收據等資料都是兒子拿給他；他與太太都是透過簡訊與黃律師對話，沒有親眼看過。想去看開庭了解官司，但兒子說因涉及公司機密，開庭要對方同意不能去旁聽，每次兒子拿完錢，說要去旁聽他都找藉口不讓他去。

林男否認犯行，辯稱當時相關資料都是一名黃律師拿給他的，父親交給他的錢都是交給黃律師，稱沒有偽造文書。當初原本是找黃律師，但因為他很忙，所以之後介紹蕭律師及另一名律師給他。



法院調查，黃律師的手機門號申請人就是林男，且公文書以「橋院」作為發文字號開頭，一看即知當屬虛構，另外私文書上律師印文未載律師二字，與實務上格式不合，充滿瑕疵、漏洞百出，父親於審理中撤回告訴，不過林男詐欺案件經檢察官提起公訴，高雄地院依偽造公文書罪，處林男有期徒刑2年。