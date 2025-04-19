打職災官司！高雄軟爛男扮律師...坑老爸千萬　偽造文書判2年

▲男子假扮律師，向父親詐得1千多萬。（示意圖／免費圖庫pixabay）

記者陳宏瑞／高雄報導

高雄林姓男子數年前在工作期間發生職災，為爭取賠償，先後對前雇主、藥商及衛福部提起訴訟，但在官司進行期間，他卻謊稱需要律師費及相關訴訟支出，向父親拿了1053萬元，後來父親報警才發現，結果林男不僅未聘請律師，還偽造多份醫院與法院文件，甚至冒充律師與父親聯繫，最終遭法院依偽造文書罪判刑2年。

判決指出，林男於2017年在職場受傷後，對所屬公司提起職災補償訴訟，並認為藥品問題導致病情惡化，並進一步對衛福部及藥商求償315萬元，不過，法院僅裁定公司需賠償13萬餘元，其餘訴訟都判他敗訴。

林男在訴訟期間對父親表示，需支付律師費、保證金、翻譯及會計師費用等龐大開銷，多次向父親請款，聲稱已聘請一名「黃律師」代表他出庭，並因涉及商業機密而拒絕父親旁聽。父親出於信任，分批匯款超過千萬元。

然而官司落幕後，林父想與「黃律師」聯絡，卻始終聯繫不上，怕兒子被騙於是報警處理。檢警調查發現，「黃律師」根本就是林男本人冒充的，且相關訴訟文件多有瑕疵與格式錯誤，皆為林男偽造。

高雄地方法院審理時，林男辯稱曾透過法扶系統獲得「黃律師」協助，但因其太忙，才轉介「蕭律師」，不過，蕭姓律師作證指出，林男因不符資格無法獲法扶支援，其後的接案並非「黃律師」介紹，打破林男說法。

雖然林父最終因不忍提告，撤回詐欺部分的控訴，但偽造文書屬公訴罪，法院仍偽造文書判處林男2年有期徒刑，全案可上訴。