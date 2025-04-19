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離奇自摔1死1傷！雙載噴飛落農田　阿姨傷重不治13歲外甥女命危

▲彰化秀水鄉19日傍晚發生一起騎車雙載離奇自摔農田2人命危送醫急救。（圖／民眾提供）

▲彰化秀水鄉19日傍晚發生一起騎車雙載離奇自摔農田釀1死1傷。（圖／民眾提供）

記者唐詠絮／彰化報導

秀水鄉今（19日）傍晚發生一起機車離奇自摔意外，27歲林姓女騎士載著13歲外甥女行經下崙村崙港巷附近時，不明原因機車摔飛掉落一旁約1公尺深的農田內，林女躺臥在路邊電杆旁、當場失去生命跡象，送醫急救仍不治；少女則掉落距離路面約1公尺深的農田內傷勢嚴重，詳細事故原因仍有待警方調查釐清。

▲彰化秀水鄉離奇摔車女騎士與姪女受傷送醫。（圖／民眾提供）

▲彰化秀水鄉離奇摔車。（圖／民眾提供）

彰化消防局今日16時39分據報，秀水鄉下崙村崙港巷附近有人受傷需要緊急救護，救護人員抵達現場時，發現一輛機車及兩名女性傷患倒臥在田間。其中林女躺在電線桿前，已經OHCA無呼吸心跳，救護人員立即實施CPR心肺復甦術，現場評估不建議電擊，隨即送往彰化秀傳醫院急救，但仍回天乏術。

▲彰化秀水鄉19日傍晚發生一起騎車雙載離奇自摔農田2人命危送醫急救。（圖／民眾提供）

▲彰化秀水鄉19日傍晚發生一起騎車雙載離奇自摔農田。（圖／民眾提供）

另一名少女則跌落距離路面約1公尺深的農田內，初步檢傷時對聲音仍有反應，救護人員為其固定頸椎並使用長背板搬運，隨後由救護車送往彰化基督教醫院，目前仍在急救中。此起事故造成1死1傷，警方正在釐清相關肇事原因。

▲彰化秀水鄉離奇摔車女騎士與姪女受傷送醫。（圖／民眾提供）

▲彰化秀水鄉離奇摔車。（圖／民眾提供）

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