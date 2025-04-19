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彰化139線再出事！阿北騎車彎道失控自摔　受傷送醫　

▲139縣道阿北過彎道摔車。（圖／民眾提供）

▲139縣道阿北騎機車過彎道摔車。（圖／民眾提供）

記者唐詠絮／彰化報導

又摔了！彰化市139縣道大彰路今(19)日下午發生一起機車自摔事故，一名73歲阿北，行經芬園鄉9K處彎道時，突然失控失控自摔，身體受有多處擦挫傷，機車車身也撞到破裂，所幸經送醫後無生命危險，這也是40天以來發生的第3起自摔意外，警方呼籲民眾行經彎道時務必減速通行，以免發生意外。

事故發生在今日下午14時28分許，該名阿北騎乘普通重機車由芬園鄉139縣道往彰化市方向行駛，行經大彰路五段9K處，因過彎不慎自摔，造成左側車身多處擦傷毀損，地面也被擦出一道長長的煞車痕跡。

▲139縣道阿北過彎道摔車。（圖／民眾提供）

▲139縣道阿北騎機車過彎道摔車。（圖／民眾提供）

消防局獲報後趕抵現場，發現阿北四肢多處擦挫傷，所幸意識清醒送往醫院治療，現場留下一頂安全帽。警方對其進行酒測，酒測值為0，初步排除酒駕可能，詳細事故原因及責任歸屬仍待進一步調查釐清。

3月12日中午一名20歲男大生，行經5.5公里處彎道下坡路段時，突然失控撞上路燈，整個人噴飛落地，4月5日清明節連假期間，一名23歲男子騎乘黃牌重機，行經7.5公里處大彎道時疑似因輪胎壓到路面碎石打滑，導致機車失控摔車，騎士噴飛倒地，2起事故皆是過彎失控自摔，警方呼籲民眾切勿貪圖一時快感，將山道當成賽道，以免發生意外，後悔莫及。

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