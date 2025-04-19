竹北虐童健身教練跑了！法院發布通緝、沒入保證金　函請註銷護照

▲虐童健身教練葉展皓跑了，法院發布通緝、沒入保證金，並函請領事事務局註銷護照。（圖／翻攝IG）



記者柯振中／綜合報導

新竹縣竹北3名健身教練涉嫌虐待未滿6歲的小姊弟，負責人葉展皓、葉姓教練分別被以300萬元、100萬元交保。不過，葉展皓3月份開庭無故未到，經過查詢後人已出境，法院沒入300萬元保證金、發布通緝，並函請領事事務局註銷護照。

根據調查，葉展皓與葉姓教練去年受到同事委託，幫忙照顧這對小姊弟，沒想到2人輪番以管教之名，施行虐待之實，透過各種手段凌虐2名小姊弟，更是將過程拍下來，傳給他人觀看。

後來男童昏迷、出血不止被送醫，醫師檢查後發現，男童身上遍布各種傷痕，連睪丸都發黑，於是向相關單位通報，全案才曝光。後續經過調查，除了2人以外，還有另一名鍾姓教練涉案，3人曾聯手使用童軍繩，將女童綁在樹上毆打。

由於犯行十分惡劣，葉展皓及葉姓教練、鍾姓教練都被收押禁見，全案經過移審後，法官今年2月諭知葉展皓、葉姓教練分別以300萬元、100萬元交保，並予以限制住居的措施、需定時向派出所報到。

不過，今年3月底開庭時，葉展皓無故未到庭，經過查詢後才知人已出境。法官當即命令警方、境管單位進行拘提，不過並未拘提到人。

目前葉展皓的300萬元保證金已沒入，法官發布通緝，並且函請領事事務局註銷護照。