花蓮消防替代役男販毒！執勤時「騎公務車」外出交易　秒遭警活逮

▲花蓮替代役男騎公務車交易，遭警方活逮。（圖／記者王兆麟翻攝）

記者王兆麟、陳韻如／花蓮報導

花蓮刑警大隊偵二隊日前追查一起毒品案件，發現一名簡姓男子涉嫌販毒，在掌握相關情資後，16日下午趁他準備與毒品下游進行交易時前往查緝，並起獲彩虹菸9包，共計143根及不法所得2萬餘元。經進一步調查，簡男身分現為替代役男，而其所騎乘的機車竟還是消防局公務車，全案後續依毒品罪嫌移送法辦。

▲警方當場查獲彩虹菸9包，共計143根，以及不法所得2萬餘元。（圖／記者王兆麟翻攝）

花蓮縣警局執行第12波安居緝毒專案期間，針對彩虹菸、依托咪酯菸彈及毒品咖啡包等新興毒品加強查緝。而在刑警大隊偵二隊長期布線後發現，簡男涉嫌私下販賣新興毒品牟利，經蒐證完備並報請花蓮地檢署檢察官指揮，於16日在花蓮市某公園停車場，趁簡男與毒品下游交易時，當場查獲彩虹菸9包，共計143根，以及不法所得2萬餘元。

經進一步調查，簡男現為替代役男，而其所騎乘的機車竟還是消防局的公務車，行徑相當離譜。

花蓮縣警局局長陳百祿表示，新興毒品對青少年及社會治安構成嚴重威脅，將持續針對毒品犯罪加強查緝，並呼籲民眾提高警覺，共同維護社區治安。