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斥資3千萬活化閒置空間　外埔多功能場所啟用

▲▼台中市政府斥資3千萬活化閒置空間，外埔多功能場所完工啟用。（圖／台中市政府提供，下同）

▲▼台中市政府斥資3千萬活化閒置空間，外埔多功能場所完工啟用。（圖／台中市政府提供，下同）

記者鄧木卿／台中報導

台中市外埔區公有市場已營業33年，仍有不少閒置空間，市政府為了活化老建物，斥資3295萬元，新增戶政事務所、調解委員會及親子館，去年3月動工，歷經1年工期，昨（17）日舉行啟用典禮，民政局長吳世瑋代表市長盧秀燕出席表示，感謝各方努力促成，舊建物重新整建與融合，為空間再造立下優良典範。

吳世瑋指出，外埔區公有市場2樓使用逾30年，多數都是閒置空間，考量建物老舊且缺乏無障礙設施，加上原外埔戶政所廳舍辦公空間狹窄不敷使用，市府自籌經費，進行結構補強及無障礙空間改善，同時新增電梯及輔助設施，滿足長者及行動不便者需求；廁所男女比例也落實性別平等，提供民眾更優質舒適的洽公環境。

▲▼台中市政府斥資3千萬活化閒置空間，外埔多功能場所完工啟用。（圖／台中市政府提供，下同）

吳局長也提到，市府積極為年輕家庭打造友善托育環境，此次整建預留80坪的親子館空間，後續交由社會局進行室內裝修，完工後將成為外埔區首座親子館，提供幼兒遊戲、學習及活動空間，為在地公共托育資源樹立新里程碑。

外埔戶政所主任陳美素說明，新戶政所已遷至外埔區公有市場2樓（外埔區六分路297號2樓），提醒民眾如有各項戶政申辦業務請至新辦公處所洽辦，持續提供民眾優質的戶政服務。

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關鍵字：

外埔戶政中市民政

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