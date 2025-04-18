想競選監事！新竹市農會茄苳里會員代表涉賄選　遭檢方起訴

▲新竹市農會茄苳里會員代表想競選監事，竟涉嫌賄選，遭檢方起訴。（圖／翻攝自Facebook／新竹地方檢察署）

記者楊永盛、陳韻如／新竹報導

新竹楊姓男子2月15日當選新竹市農會第11屆茄苳里會員代表，而他有意再角逐同屆監事職務，竟涉嫌賄賂另名吳姓會員代表當選人，並稱「自己人要挺自己人」、「先給十五萬，選上再給十五萬」等。新竹地檢署今(18日)偵結，楊男被依涉犯農會法第47條之1第1項第2款之農會選舉對有選舉權之人行求而約其選舉權為一定行使罪嫌提起公訴。

根據起訴書，楊男當選新竹市農會第11屆茄苳里會員代表後，意圖競選選同屆監事職務，竟跑到吳男家中找人，而當時吳男對他避不見面，但楊男仍不放棄，轉而與吳男的謝姓妻子接觸，並對謝女稱，「自己人要挺自己人、客家人要挺客家人」、「錢不是問題，我先給二十萬，選上再給十萬」等語，試圖遊說謝女轉達吳男支持他競選監事。

當時謝女明確推辭，楊男見狀不予理會仍持續喊，「先給十五萬，選上再給十五萬」等，懇求謝女協助傳話，但謝女始終未答應，楊男只好摸摸鼻子駕車離去，謝女則隨即將事情轉知給吳男。

新竹地檢署事後對此事展開調查，並認定楊男涉犯農會法第47條之1第1項第2款之農會選舉對有選舉權之人行求而約其選舉權為一定行使罪嫌，檢方近日偵結，依法對楊男提起公訴，並移請新竹地方法院審理。