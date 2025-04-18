蘆洲41年「老字號切仔麵」宣布熄燈　在地人不捨：最愛沒了

▲老字號「鴨霸切仔麵」結束營業。（圖／翻攝自Google Maps）

文／CTWANT

在蘆洲這座以切仔麵聞名的城市裡，街頭巷尾飄散的油蔥香氣承載著幾代人的味覺記憶。然而近日有一間陪伴當地居民41年的老字號「鴨霸切仔麵」突然拉下鐵門，店門口那張寫著「感謝大家41年的支持」的紅色告示，讓許多從小吃到大的顧客直呼不捨。

在地臉書社團「我是蘆洲人 LoveLuzhou」昨（17日）發文透露，「鴨霸結束營業，感謝店家讓我們吃飽飽的那段歲月，以及滿滿的回憶。」只見貼文照片中，鴨霸切仔麵在門口貼上紅色公告，寫著「鴨霸切仔麵感謝大家41年來的支持與照顧，我們結束營業了，祝大家平安健康。」

[廣告]請繼續往下閱讀...

▲店家貼出紅色公告。（圖／翻攝自Facebook／我是蘆洲人 LoveLuzhou）

貼文曝光也引發網友們熱議，「我的最愛沒了」、「美味的家鄉美食，ㄧ間又ㄧ間的消失在時間的洪流中」、「回憶小時候上半天課，中午爸爸總要帶我吃個切仔麵+小菜」、「真的是～曾經的美味天天吃」、「又少一攤美食」、「我們小時候的回憶」、「好可惜啊！每樣都很好吃」、「蘆洲最好吃的麵攤耶」、「辛苦了，謝謝你們」、「唯一吃的切仔麵欸。」

據《中時新聞網》報導，這間創立於民國70年的老店曾歷經3年停業又風光重啟，如今卻在毫無預警的情況下永久歇業。有消息人士透露，老闆娘因年事已高，打算退休，才選擇為這碗傳承兩代人的古早味畫下句點。這不僅成為蘆洲美食地圖的缺角，更象徵著一個時代的結束。

延伸閱讀

▸ 日喝12罐可樂！川普沒脂肪肝「連血糖也正常」 醫曝5關鍵

▸ 突襲旅館捉姦遇「3人行」！妻見尪與她親兄弟同處一室 崩潰逃離現場

▸ 原始連結