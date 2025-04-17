老公月薪3萬！卻到處吹「房自己賺的」　提1要求更傻眼



▲老公月薪3萬卻到處吹噓，房子和車子都是自己賺的。（示意圖／Pexels）

圖文／CTWANT

「啞口無言，不知道該怎麼辦才好。」1名女網友透露，老公是1名月薪3萬元的上班族，當初爸媽怕她吃苦，於是出錢幫小倆口買了房子和車子，誰知丈夫非常愛面子，平時總是向別人吹噓是他辛苦打拚賺來的，她希望先生能誠實一點，男方竟要求「不然加上我的名字」，讓她當場傻眼。

原PO在臉書社團「靠北婚姻」發文，老公月薪只有3萬元，結婚時沒有存款，無奈自己戀愛腦作祟，稀里糊塗地就嫁了，「我爸媽怕我受委屈，幫我們買了一間房和一台新車。我爸媽的意思是我真心想嫁給他，他們也阻止不了我，但捨不得我嫁出去還要付房租，下雨天還得風吹日曬雨淋，而且房、車都寫上我的名字」。

女網友提到，老公非常愛面子，逢人就說房子、車子都是他打拚多年賺來的，只為了在親戚面前揚眉吐氣，自己不想讓他丟臉只能答應，但每次聽到還是感到心痛，覺得踐踏了爸媽的心意，於是找了機會向對方吐露心聲，希望他能誠實一點，怎料老公竟提出把房、車加上他的名字，甚至說「夫妻本來就是共有財產」，讓她頓時啞口無言。

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貼文曝光後，網友紛紛留言「婚前買的不是共有財產。這麼不要臉，臉皮這麼厚，妳還在撐什麼？還不覺悟嗎」、「這是婚前的財產，即使將來離婚，他主張分配夫妻財產制，這間房子可以不用併入計算！感覺這個男人沒什麼肩膀，面子比較重要，留著不要過戶」、「沒擔當又死要面子的男人很不行，女人真的不要腦子進水，這是妥妥的倒貼」。