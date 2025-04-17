某高商學生聯名陳情教育部長　控教練霸凌籃球隊員校方幫河蟹

▲宜蘭某一高商傳出老師霸凌事件，體育老師的球隊指導教練職務被暫停。（圖／游芳男攝）

記者游芳男／宜蘭報導

宜蘭某一高商傳出老師霸凌事件，學生指控籃球隊教練長期辱罵學生並有丟球等不當管教行為。多名學生聯名向教育部長鄭英耀陳情，校方接獲反映後，昨（16）日下午召開校事會議，決議自今（17）日起暫停這名體育老師的球隊指導教練職務，並等待調查小組進行調查結果。

宜蘭某一高商多名學生聯名向教育部陳情，指控籃球隊教練長期霸凌球員，班聯會卸任幹部表示，體育老師有辱罵學生白痴、人身攻擊及丟球等行為，且學校長期知情卻未處理，在申訴無果的情況下，球員們害怕被秋後算帳，敢怒不敢言，身心受創。

這名幹部指出，陳情教育部後被校方約談，過程中感覺學校想敷衍了事。他認為，教育應該捍衛學生權利，而不是推諉其詞，因此決定訴諸媒體。

校方指出，在接獲學生反映後，依校園霸凌防制準則，在24小時內向教育部通報，並於昨天下午召開校事會議審議，委員全數同意受理該案件。

校方表示，根據「高級中等以下學校教師解聘不續聘停聘或資遣辦法」規定，組成調查小組進行調查。為避免教練與球員接觸影響調查，自17日起暫停該球隊指導教練職務。