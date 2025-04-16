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疊10層火烤牛！漢堡王超浮誇「犇牛堡」回來了　捲捲德腸堡也回歸

▲▼漢堡王三犇牛肉堡。（圖／業者提供）

▲漢堡王超浮誇「犇牛堡」強勢回歸。（圖／業者提供，下同）

記者蕭筠／台北報導

適逢勞動節、報稅季來臨，速食品牌「漢堡王」超浮誇「犇牛堡」宣布強勢回歸，至少堆疊3層火烤牛肉，最多可挑戰10層，還能享最低46折優惠，4月18日起限時32天開賣；即日起還有被網友封為神仙漢堡的「捲捲德腸堡」也限時回歸。

漢堡王經典代表作「犇牛堡」回來了，使用370度火烤純牛肉層層堆疊香滑起士片，再覆蓋酥脆培根、淋上獨門醬汁，打造濃郁口感，最少3層牛肉起跳，最多可堆疊10層牛肉，4月18日起至5月19日限時開賣。

其中原價199元的「三犇牛肉堡」特價119元，相當於6折優惠；「五犇牛肉堡」售價168元，幾近5折優惠；「十犇牛肉堡」則可享超殺優惠價269元，46折折扣比半價還划算，每吃一個現省315元，提醒機場店、兒童樂園店、科技廠店未販售。

▲▼漢堡王推期間限定捲捲德腸堡。（圖／業者提供）

▲超人氣捲捲德腸堡也回歸。

即日起至6月2日超人氣「捲捲德腸堡」也回歸，一共網羅3口味包括經典「捲捲德腸堡（售價119元）」、「捲捲德腸烤牛堡（售價139元）」及「捲捲德腸脆雞堡（售價139元）」，全吃得到彈牙多汁的煙燻德式香腸淋上特製烤肉醬，分別搭配火烤牛肉、酥炸雞肉，各門市售完為止，機場店、兒童樂園店、科技廠店未販售。

▲▼繼光香香雞推新品「香脆咔啦雞腿」 。（圖／業者提供）

▲繼光香香雞近日也推出新品「香脆咔啦雞腿」 。

繼光香香雞本月也推出新品「香脆咔啦雞腿」，並提供2種吃法，第一重可選擇吃「爽脆原味」，以鮮嫩雞腿沾裹特製麵衣再炸至外皮金黃酥脆，咬下後有滿滿雞汁；第二重為「香麻辣味」，隨餐附有特製武林秘醬，是選用花椒風味做為基底製成的香麻醬料，可沾裹雞腿吃，一次滿足不吃辣、嗜辣者，單點售價159元、升級套餐219元。

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美食情報美食雲漢堡王繼光香香雞

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