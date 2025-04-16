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社會 社會焦點 保障人權

74歲竊賊變身「蜘蛛人」！外牆攀爬3樓闖空門　贓款拿去打麻將

記者邱中岳／台北報導

北市警局中山分局中山一派出所警員日前接獲線報，有民眾在晚上返家，發現家裡財物遭竊，清點後發現損失美金1475元、日幣15萬元、泰銖2522元、新台幣13378元。警方發現，嫌犯高齡74歲，但身手矯健，宛如「資深版蜘蛛人」，從防火牆攀爬至3樓進入行竊。

▲▼74歲張男變「資深蜘蛛人」攀後巷侵入住宅行竊。（圖／記者邱中岳翻攝）

▲74歲張男變「資深蜘蛛人」攀後巷侵入住宅行竊。（圖／記者邱中岳翻攝）

警方調查，74歲的張姓男子在2024年9月份期滿出獄，日前跑到北市中山區中山北路2段一處民宅，從防火牆攀爬外牆到3樓，侵入69歲的廖姓住戶家裡行竊。

廖姓住戶當天晚上9時許返回家裡發現住處遭竊，皮夾現金不翼而飛，經清點共計損失美金1475元、日幣15萬元、泰銖2522元、新臺幣13378元。

警方根據監視器發現，張男當天晚上8時30許於案發地點附近徘徊，8時45分許進入報案人住家後方防火巷，20分鐘後才從防火巷內出來，並於路邊從口袋內取出鈔票清點，顯涉有重嫌。

警方事後追查，發現張嫌跑到北市南京西路一處巷弄內，經過查訪確認張的住處，並在4月初前往逮人，張男當場坦承犯行，但表示僅偷台幣，並沒有取走外幣，警方訊後仍依照竊盜罪嫌送辦。

張男供稱，因為出獄後沒有工作，所以重回老本行，當起蜘蛛人闖空門，所得的金錢都拿去日常花費甚至打麻將用掉了。

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